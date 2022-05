Gleitschirmm-Pilot landet unerlaubt im Naturschutzgebiet am Bannwaldsee

Ein Gleitschirmflieger ist verbotenerweise im Naturschutzgebiet am Bannwaldsee bei Halblech im Ostallgäu gelandet.

22.05.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Ein 70-Jähriger ist am Samstagnachmittag unerlaubt mit seinem Gleitschirm im Naturschutzgebiet am Bannwaldsee bei Halblech (Landkreis Ostallgäu) gelandet. Weil die Landung offenbar geplant war, erwartet den Mann laut Polizei nun eine Anzeige nach dem Luftverkehrsgesetz.

Halblech: Mann landet mit Gleitschirm im Naturschutzgebiet am Bannwaldsee

Der Bereich, in dem der 70-jährige Ostallgäuer gelandet ist, befand sich außerdem abseits der Wege in einer Feuchtwiese. Das Verlassen der Wege im Schutzgebiet Bannwaldsee ist verboten und zieht ebenfalls eine Anzeige nach sich, so die Polizei.

