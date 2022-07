Halblech muss in diesem Jahr auf seine Rücklagen zugreifen

6,17 Millionen Euro müssen nach aktuellen Planungen aus diesem Topf finanziert werden. Grund sind anstehende große Ausgaben.

Halblech Nicht ganz so erfreulich war der Bericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Halblech von Kämmerer Jürgen Tobisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Aufgrund der Einnahmen- und Ausgabensituation aus dem vergangenen Jahr und den anstehenden Aufgaben, die die Gemeinde zu bewältigen hat, befürchtet er, dass Halblech auf Rücklagen zugreifen muss. Nach aktuellen Planungen müssten 6,17 Millionen Euro aus diesem Topf finanziert werden – und das trotz des größten Haushalt-Volumens von insgesamt knapp 15,4 Millionen Euro.

Der Verwaltungshaushalt sieht 7,8 Millionen für den laufenden Betrieb vor, der Vermögenshaushalt zeichnet mit 7,5 Millionen. Zwar werde der Finanzfluss nicht abnehmen, sagte Bürgermeister Johann Gschwill, dennoch lasse sich der Griff in die Rücklagen nicht vermeiden. Das liege auch an den „markanten Ausgaben“, die die Gemeinde zu tätigen habe. Allein die Kreisumlage beziffert sich auf gut 1,8 Millionen. Die Personalausgaben liegen bei 2,12 Millionen und die laufenden Kosten zum Betrieb bei 2,56 Millionen.

Verschuldung deutlich gesenkt

Zwar habe die Gemeinde vergangenes Jahr 1,9 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt überführt. Dennoch ergebe sich nun im Verwaltungshaushalt eine Deckungslücke von 540.000 Euro, weil die Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt um diese Summe höher waren, als die Einnahmen. Das führe dazu, dass die „gesetzliche Mindestzuführung“ in der Darlehenstilgung von 63.200 Euro nicht erwirtschaftet werden könne. Trotzdem rechnet die Gemeinde damit, ihre Rest-Schulden weiter abbauen zu können. Diese werden 2022 auf 104.186 Euro sinken (2013: knapp 2 Millionen). Das sei aktuell eine Pro-Kopf-Verschuldung von 29 Euro.

Die Steuerkraft sei im vergangenen Jahr – auch aufgrund der Pandemie – leicht gesunken. Aktuell liege sie bei 1,09 Millionen. Nach derzeitigem Stand sei 2022 damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuereinnahmen deutlich niedriger sein werden, als im Vorjahr.

Mehr Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer

Erfreulich, wenn auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sei, dass durch die Regulierung der Zweitwohnungssteuer ein Plus von rund 20.000 Euro eingegangen ist. Auch legte Kämmerer Tobisch in seinem Bericht die Haupteinnahmequellen der Gemeinde aus dem vergangenen Jahr offen: Grundsteuer A (Landwirtschaft) 49.000 Euro, Grundsteuer B (bebaute Flächen) 471.500 Euro, Gewerbesteuer 1,3 Millionen Euro, Einkommenssteueranteil 2,015 Millionen Euro, Umsatzsteueranteil 254.000 Euro und die Schlüsselzuweisung knapp 480.000 Euro. Die Hebesätze seien seit den 1970er Jahren nicht mehr erhöht worden und bleiben auch im laufenden Jahr unverändert.

Feuerwehr braucht neues Löschfahrzeug

Dagegen stehen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Investitionsplan bis 2025. Allein der Brandschutz mit der letzten Rate zur Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF 10, das bereits im Einsatz ist, kostet über 400.000 Euro. Hinzu kommen Ausgaben in Höhe von 93.000 für die Gemeindeorgane bzw. Verwaltung, die beide eine IT-Aufrüstung und Breitbandanschlüsse erhalten haben.

Allein für die Straßen im Gemeindegebiet, die gebaut, ausge- und verbessert werden müssen, hat die Gemeinde über eine Million berechnet. Hinzu kommen noch oder sind schon angegangen: Modernisierung und Digitalisierung der Grundschule (über 200.000 Euro), Erneuerung der Spielplätze (20.000 Euro), Brandschutzmaßnahmen Kindergarten- und Krippe St. Andreas (112.000 Euro), Kindergarten Sonnenstrahl mit Außenspielgeräten und neuer Bepflasterung Eingangsbereich (78.000 Euro), Buswartehäuschen am Hotel Bannwaldsee (20.000 Euro) sowie der Austausch von Schiebern und Kappen im Trauchgauer Freibad (15.000 Euro).

775.000 Euro allein für den Breitbandausbau

Weiter entstehen Kosten für den Bauhof unter anderem mit Winterdienstausstattung, die Instandsetzung der Pumpstation in Bayerniederhofen und die Betriebstechnik der Kläranlage in Höhe von 402.100 Euro. Aber auch weitere Investitionen im Bestattungswesen, Modernisierung des Fremdenverkehrs mit Außenbildschirm und neuer Beschilderung seien nicht umsonst. Der Breitbandausbau allein habe 775.000 Euro gekostet. Die Wasserversorgung mit Tiefbaukosten, Betriebstechnik und der Bestandsaufnahme des Leitungsnetzes werden mit insgesamt 484.000 Euro beziffert. Was zudem dringend anstehe, sei die Sanierung des „Hüttenwerks“ (drei Wohngebäude der Gemeinde). Dies werde knapp 600.000 Euro kosten. Erneuert werden müssen unter anderem Brandschutz und Heizung.