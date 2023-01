Halblech nimmt die Themen Wohnen und Energie in den Blick

Bürgermeister Johann Gschwill legt Rechenschaft gleich über drei Jahre ab. Er berichtet von einer Klausur des Gemeinderats und neuen Aktivitäten zur Stromversorgung.

23.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Einen 90-minütigen Rechenschaftsbericht über die vergangenen drei legte Halblechs Bürgermeister Johann Gschwill in der Bürgerversammlung im Gasthof „Zum Herz“ in Trauchgau ab.

· Wohnen und Energie Im Gemeinderat wurden bei einer Klausur Energie und Wohnen als wichtige Themen herausgearbeitet. Um sie voranzutreiben, beschäftiget sich der Gemeinderat künftig verstärkt damit im Rahmen eines Gemeindeentwicklungskonzepts zusammen mit Bürgern. Die Altersstruktur der 3600 Einwohner zeigt die Relevanz eines seniorengerechten Wohnens. Laut Gschwill gibt es einen Interessenten, der Investor und Betreiber des geplanten Seniorenwohnens auf der Hüttenwerkswiese in Halblech werden soll. Geplant seien zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für insgesamt 24 Seniorinnen und Senioren sowie zusätzlich 15 Tagespflegeplätze unter anderem für demenzkranke Menschen. Im Baugebiet in Bayerniederhofen wurden 2021 vier Grundstücke vergeben, die derzeit bebaut werden. Über ein neues Baugebiet verhandelt die Gemeinde derzeit. Zwei Drittel des in der Gemeinde verbrauchten Stroms stammen aus regenerativen Quellen. Die liegen zwar im Gemeindegebiet, „die Anlagen sind aber nicht im Besitz der Gemeinde oder der örtlichen Energieversorgung Buching-Trauchgau (EBT)“, stellte ein Zuhörer klar. Die Gemeinde prüft Möglichkeiten für Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Es werde einen Arbeitskreis zum Thema Energie geben, kündigte Gschwill an. Parallel dazu hat sich eine Gruppe engagierter Bürger zusammengetan, die das Thema forcieren möchte und eine Genossenschaft plant. „Es soll eine Zusammenarbeit der Gemeinde, des Energieversorgers EBT und der geplanten Genossenschaft geben, um das Thema rasch voranzubringen“, erklärt Gschwill.

· Tourismus In Halblech beherbergen 127 Betriebe Gäste. Die 2021 neu gestaltete Internetseite bietet mit der neuen Webcam an der St.-Peters-Kapelle einen aktuellen Blick auf den Ort. Als erste Gemeinde im Allgäu bietet Halblech die Erstellung eines Fotobuches an.

· Nachwuchs „Derzeit leben 621 Kinder und Jugendliche in unserem Ort“, berichtet der Bürgermeister. Auch für sie wurde investiert: Der Spielplatz am Freibad wurde saniert und für Spielgeräte 25.600 Euro ausgegeben. Ebenfalls neu gemacht wurden die Außenanlagen des Kindergartens „Sonnenstrahl“ in Buching, der im Herbst 30-jähriges Bestehen feiert. Die Grundschule besuchen derzeit 108 Schülerinnen und Schüler. Hier wurde in die Digitalisierung investiert. Erfreulich sei die Wiedereröffnung des Jugendtreffs. Marion Treber hat mit engagierten Helfern die Räume neben der alten Schule in Bayerniederhofen renoviert.

· Freizeiteinrichtungen Im Trauchgauer Freibad wurden für Kinder Schwimmkurse abgehalten und ein Schwimmfest gefeiert. Meinrad Lipp fungiert auch im neuen Jahr als Pächter. Als Einstiegshilfe erhalten beide Becken Treppen.

· Vereine Um beide Feuerwehren für die Zukunft zu rüsten, wurde Schutzkleidung und für Trauchgau ein neues Löschfahrzeug angeschafft. Die Musikkapelle Alpengruß lädt Ende April zur 150-Jahr-Feier mit der Freiwilligen Feuerwehr Buching ein.

· Infrastruktur Investiert wurde sowohl in die Wasserversorgung, als auch in den Breitbandausbau, bei dem 64 Kilometer Kabel in die Außenbereiche verlegt wurden. Franz Leiterer sprach die Verkehrssicherheit an den beiden Kreuzungen an der Kreisstraße von Berghof nach Buching an und schlug die Errichtung von Verkehrssicherungsmaßnahmen vor, etwa durch Kreisverkehre. Gschwill versprach, über dieses Anliegen erneut zu beraten. Der Festplatz in Buching wurde asphaltiert und erhält demnächst einen Verkehrsübungsplatz.

· Schulden Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auf 30 Euro gesunken, der gesamte Schuldenstand der Kommune von 1,85 Millionen Euro im Jahr 2013 auf gut 100.000 Euro.

· Natur und Umwelt Nach 19-jährigem Einsatz für das Forstrevier Halblech wurde Jörg Grosser in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle teilen sich nun Annerose Schneider und Silvia Thien. Am Illasbergsee wurde wieder aufgeforstet.

· Verschiedenes Unter dem Motto „Halblech hilft“ wurden 64 Ukrainer untergebracht und unterstützt. Weiterer Wohnraum wird gesucht. Auch in Halblech sollen für den Fall eines Stromausfalls Leuchttürme eingerichtet werden, möglicherweise in den Turnhallen in Buching und Trauchgau.

· Vorhaben Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule wird ab 2026 zur Pflicht und muss vorbereitet werden. Zudem steht die Sanierung der Turnhalle in Trauchgau an. Für die leerstehende ehemalige Schule in Bayerniederhofen soll eine Lösung gefunden werden.