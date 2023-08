Paar trennt sich bei lautstarkem Streit - kurz darauf rückt die Polizei an

In Halblech kommt es zum lautstarken Streit eines Pärchens. Dann steht die Trennung fest - und er randaliert im Hotel.

12.08.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Nach der Trennung eines Pärchens in einem Hotel in Halblech hat es am Samstag mehrere Strafanzeigen gegen den Ex-Partner gegeben. Wie die Polizei berichtet, waren der 34-Jährige und seine 22-jährige Freundin zum Urlaub ins Allgäu gefahren.

Pärchen trennt sich nach lautstarkem Streit - Er verwüstet das Hotelzimmer

Dort kam es zu einem lautstarken Streit, in dessen Verlauf sich das Paar trennte. Daraufhin habe der 34-Jährige das Zimmer verwüstet und das Mobiliar beschöädigt. Zudem verletzte er seine Ex-Partnerin leicht.

Die Frau musste nicht medizinisch versorgt werden. Im Hotelzimmer entstand ein Schaden von rund 200 Euro - der Mann wird nun wegen mehrerer Vergehen angezeigt.