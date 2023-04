Halblecher gärtnern gemeinsam

Mehrere Gartenfreunde haben einen Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen. Das Projekt soll auch Kinder dafür sensibilisieren, wo Lebensmittel herkommen.

Als gelungenes Gemeinschaftsprojekt kann der Heimatgarten in Kniebis bezeichnet werden. Die beiden jungen Mütter Sabrina Kreisle und Denise Linder aus diesem Ortsteil hatten während der Coronaphase die Idee, einen Gemeinschaftsgarten anzulegen. Gesagt, getan. Viele helfende Hände waren im Frühjahr 2022 beim Anlegen des 150 Quadratmeter großen Gartens beteiligt. Die Männer fuhren den Humus herbei, andere halfen mit ihren Geräten beim Mulchen und übernahmen Arbeiten, bei denen viel Muskelkraft gefordert war. „Ohne unsere Männer hätten wir das nicht geschafft“, sind sich die Gärtnerinnen einig. Um was es bei dem Gemeinschaftsprojekt geht.

Mit Kräuterschnecke und Teich

Bei der Auswahl der Pflanzen haben sie sich bewusst für eine Mischkultur entschieden. Hier werden Gemüse und Kräuter zusammen mit verschiedenen Stauden angepflanzt, zudem gibt es neben einer Kräuterschnecke einen kleinen Teich. „Der Garten soll insekten- und vogelfreundlich sein“, erklärt Sabrina Kreisle. „Die Insekten werden zur Bestäubung der Blüten gebraucht und die Vögel fressen viel Ungeziefer.“ Angebaut wurden im vergangenen Jahr beliebte Gemüsesorten wie Karotten, Salat, Kohlrabi, Gurken, Tomaten und Mangold. „Außerdem haben wir einen kleinen Naschgarten mit verschiedenen Beerensträuchern gepflanzt“, berichtet Denise Linder. „So kommen auch die Kinder gern mit, naschen und helfen bei der Gartenarbeit.“ Die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren, ist den Initiatorinnen wichtig und sie können sich auch vorstellen, künftig anderen Kindern das Gärtnern näher zu bringen. Bei der Auswahl des Saatguts dürfen sie sich schon beteiligen. Der achtjährige Lorenz möchte es dieses Jahr mit dem Anbau von Weizen versuchen.

Gießen und Jäten nach Plan

Damit alles reibungslos läuft, gibt es einen Gartenplan. Im wöchentlichen Wechsel übernehmen die Beteiligten das Gießen sowie Jäten und die Schneckenkontrolle. „Natürlich dürfen auch die anderen in dieser Zeit kommen und helfen, aber man muss nicht“, erzählt Kreisle.

Lisi Zedelmaier und Katarina Niggl beteiligen sich ebenfalls am Gemeinschaftsgarten und schätzen besonders, „dass wir gemeinsam etwas machen“. Jung und Alt treffen sich, sie lernen voneinander und feiern auch zusammen. „Vergangenes Jahr haben wir ein gemeinsames Erntedankfest gefeiert, dabei einen Apfelbaum gepflanzt und Leckereien verspeist, die alle in unserem Garten gewachsen sind“, berichten sie. „Selbst angebautes Gemüse schmeckt super und man hat einen anderen Bezug dazu, als wenn man es im Laden kauft“, ist sich Kreisle sicher.

Den Beteiligten ist wichtig, so nachhaltig und biologisch wie möglich zu gärtnern, daher wird der selbst angelegte Kompost im nächsten Jahr wieder eingesetzt und natürlicher Dünger wie beispielsweise Pferdeäpfel verwendet. Im Sinne der Permakultur soll mit relativ wenig materiellem Aufwand ein möglichst hoher Ertrag erzielt werden – und das nachhaltig und umweltschonend.

"Man kann viel ausprobieren"

Obwohl er selbst einen Gemüsegarten zu Hause hat, beteiligt sich auch Heini Linder mit seiner Frau Angelika am Heimatgarten. „Hier pflanzen wir andere Sorten an und man kann viel ausprobieren“, erzählt er, zudem schätze auch er das gemeinschaftliche Tun.

Die Ernte sei Vertrauenssache, es wird nur aufgeschrieben, welche Arten beliebt waren, um die Sorten für das kommende Jahr zu planen.

Wer einen Blick in den Heimatgarten in Kniebis werfen und mit den Beteiligten ins Gespräch kommen möchte, ist herzlich zum „Tag der offenen Gartentür“ am 25. Juni von 10 bis 17 Uhr eingeladen. Die Gärtner und Gärtnerinnen bereiten einen kleinen Imbiss vor und freuen sich auf einen regen Austausch mit Interessierten.