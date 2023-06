Halblecher Grundschüler machen Zirkus

Kinder als Artistinnen und Artisten in der Manege des Projektzirkus Hein. Die Idee kommt von der Elternbeiratsvorsitzenden, Gemeinde und Schule unterstützten sie.

27.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Manege frei!“ heißt es diese Woche für die Kinder der Grundschule Halblech, denn der Projektzirkus Hein gastiert in Trauchgau. Hier schauen die Kinder nicht nur zu, sondern dürfen selbst in Artistenrollen schlüpfen. Einmal Zirkusluft schnuppern, das wäre doch auch mal etwas für die Kinder der Grundschule Halblech, hatte sich Elternbeiratsvorsitzende Kathrin Krug gedacht, die bereits eine Vorstellung des Zirkus Hein besucht hatte. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Elternbeirat unterbreitete sie den Vorschlag Bürgermeister Johann Gschwill und Schuldirektorin Gabriele Stiller und löste bei allen Begeisterung für das Projekt aus. So ein Auftritt sei eine große Sache für die Kinder und stärke deren Selbstbewusstsein ungemein, sagt Krug, Spaß und Freude stehen dabei immer im Vordergrund.

Passende Kostüme für alle

Das große Zelt mit Platz für etwa 350 Zuschauer wurde auf einem Feld in Sichtweite der Grundschule von vielen Helfenden aufgebaut. Bis Dienstag proben die 108 Nachwuchsartisten unter der Leitung von Sarah und Alexander Sperlich mit ihrem engagierten Artistenteam. Der Projektzirkus besitzt für alle Kinder und deren gewählte Rolle passende Kostüme, die fast alle selbst gemacht sind: Sei es als Ziegendompteur, bei der Taubendressur, als Fakir auf einem Nagelbrett, als Seiltänzerin oder am Trapez, als Bauchtänzerin, Clown oder Zauberer, oder bei einer Schwertillusion, die Kinder durften sich ausprobieren, viel Neues kennenlernen und abschließend entscheiden, welche der Disziplinen ihnen am besten liegt. Sperlich ist es wichtig, alle Kinder so anzunehmen, wie sie sind, und durch das Training in den Zirkusdisziplinen ganz neue Seiten an ihnen zu entdecken.

Feld kostenlos bereitgestellt

Der Elternbeirat ist neben Bürgermeister Gschwill und Schuldirektorin Stiller mit ihrem Lehrerteam auch allen anderen fleißigen Helfern und Helferinnen sehr dankbar, besonders Familie Häringer, Hausname „Beim Lindelar“, die ein Feld für das Zirkuszelt bereitstellte. Außerdem dem Förderverein, der bei der Bewirtung unterstützt. Direktorin Stiller ist ihrerseits dem Elternbeirat für die tolle Idee sowie die Übernahme der Kosten und den Einsatz dankbar. „Für jedes Kind ist dieses Projekt ein Gewinn, und sie entdecken ganz neue Fähigkeiten an sich“, sagte Stiller, die schon gespannt auf die Vorstellungen ist.

Die drei Vorstellungen finden am Mittwoch, 28. Juni, um 15 Uhr und um 18 Uhr statt sowie am Donnerstag, 29. Juni, um 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn direkt an der Kasse.