Seit 2005 ist das alte Hallenbad Lechbruck geschlossen. Wer es heute betritt, bekommt den Eindruck, als hätten die Menschen es fast fluchtartig verlassen.

21.02.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Im Keller liegen noch aufblasbare Schwimmtiere zerknautscht in einer Ecke – wie eine Erinnerung an die lachende Kinder, die einst mit ihnen planschten. Ein Aktenordner in der Kabine des Bademeisters ist aufgeschlagen. Bestandslisten und ein Kugelschreiber warten neben dem Bedienpult mit den vielen Schaltern und einer Dose Ameisenspray. Fast so, als könnten sie morgen einfach fortgeführt werden. Fast so, als hätten die Menschen diesen Ort fluchtartig verlassen und wären nie zurückgekehrt.