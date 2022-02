Harmonie Füssen dreht für Schüler das Instrumenten-Karussell

Drittklässler dürfen einmal in der Woche Klarinette, Trompete, Querflöte und Posaune spielen und werden dabei kräftig motiviert.

Die sechste Unterrichtsstunde am Montag ist für acht Drittklässler aus der Grundschule Füssen seit Jahresbeginn wohl mit die schönste: Der Trompetenunterricht bei Stephan Gehring sowie die vorherigen vier Klarinetten-Schnupperstunden bei Stefan Reggel haben der neunjährigen Maya Leitner jedenfalls schon „viel Spaß“ gemacht. Noch mehr freut sich das Mädchen aus der Klasse 3b allerdings auf das, was sie in den nächsten Wochen noch ausprobieren darf im Rahmen des von Harmoniemusik Füssen ins Leben gerufenen Instrumenten-Karussells an der Grundschule. So blickt sie voller Vorfreude auf die vier Übungsstunden mit der Querflöte bei Irina Schleich, erklärt Maya Leitner.

Mit Lob wird nicht gegeizt

Vorerst heißt es aber, zusammen mit ihren beiden Mitschülern aus Gehrings Trompeten-Gruppe genug Luft zu haben, um den freundlichen Anweisungen des Musiklehrers entsprechen zu können. Dieser geizt dabei jedoch keineswegs mit Lob und motiviert die zwei Mädchen und den Buben immer wieder mit den aufmunternden Worten „gut gemacht“. Mit seinen Lehrerkollegen Schleich, Reggel und Rainer Fath von der Sing- und Musikschule Füssen ist auch Gehring selbst mit „viel Freude“ dabei, den Grundschülern bei diesem Projekt völlig ohne Leistungsdruck einen Einblick in das Spiel und den Klang von Klarinette, Trompete, Querflöte und Posaune zu geben. Und ihnen ganz nebenbei die Freude am Musizieren zu vermitteln.

Der Trompete Töne entlocken will gelernt sein

Unter den insgesamt acht Drittklässlern, die so voller Neugierde bei dem Instrumenten-Karussell dabei sind, ist auch die achtjährige Cosima Hofmann aus der Klasse 3d. Sie nimmt bereits seit einiger Zeit Klavier-Unterricht an der Musikschule. Nun gelingt es ihr auch, der Trompete Töne zu entlocken. Anschließend erklärt die Drittklässlerin, dass ihr dieses Blasinstrument und die Klarinette „gleich gut“ gefallen. Am meisten macht ihr allerdings noch immer das Klavierspielen Spaß, wie sie sagt.