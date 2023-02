Die Politik und die Bundeswehr: Trotz prekärer Lage gibt es Hoffnung

Oberst André Wüstner berichtet im Haus der Gebirgsjäger vor Soldaten von den aktuellen Herausforderungen bei der Bundeswehr. Warum mehr als Geld benötigt wird.

19.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wer die Schlagzeilen der vergangenen Jahre rund um die Bundeswehr verfolgt hat, bekommt den Eindruck, dass vieles falsch läuft. Angefangen von der Debatte um die technischen Probleme des Sturmgewehres G36 bis hin zu nicht einsatzbereiten Panzern – und das in Zeiten, in denen auf europäischem Boden Krieg geführt wird. Einblicke in den Zustand der Truppe und den politischen Wandel gab Oberst André Wüstner im Haus der Gebirgsjäger in Füssen. Viele Soldatinnen und Soldaten aus der Allgäu Kaserne verfolgten gespannt den Vortrag des Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes. Dabei ging es auch darum, wie man trotz der prekären Lage optimistisch bleibt.

Zeitenwende ist Thema im Haus der Gebirgsjäger in Füssen

Wüstner kommt oft auf das Wort Zeitenwende zu sprechen. Der Begriff ist mit der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz verbunden, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Wüstner fordert, dass dieser Betrag noch erhöht wird. Denn dieses Geld werde dringend von der Truppe benötigt aber letztendlich nicht ausreichen. Er spricht von weiteren 200 Milliarden Euro, die in Zukunft fließen müssen.

Zu lange habe man mit Blick auf die Bundeswehr falsche Prioritäten gesetzt. Wüstner vergleicht es mit der Sanierung eines Hauses, in das es hinein regnet und wo Fenster ersetzt werden müssen. Wer dann auf die Idee komme, noch eine Doppelgarage und einen Wintergarten zu bauen, wird feststellen, dass die veranschlagten 100.000 Euro nicht reichen werden. Wenn man dann noch alles schnell und am besten gleichzeitig umsetzen möchte, hat man am Ende zwar neue Fundamente, „aber es regnet immer noch hinein.“

Die Liste der Probleme bei der Bundeswehr ist lang – Beispiele: Es sollen Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden, 14 Stück. Die fehlen dann im Bestand. Gleichzeitig gebe es Zusagen für die Nato, dass man in Zukunft mit Material zur Verfügung stehe. Und ein Panzer rollt nicht mal eben vom Band: Die Rohstoffe müssen bestellt und vorbereitet werden, berichtet Wüstner. 2025 laufe dann das erste Fahrzeug als Ersatz in den Bestand ein, wenn man jetzt bestellt. Weitere Probleme gebe es beim Personal. Eine Herausforderung sei es, Nachwuchs zu finden. Zuletzt habe es einen Einbruch um 15 Prozent gegeben.

Füssen: Wie kann die Bundeswehr besser Nachwuchs anwerben?

Bei den Rekruten der Fallschirmjäger dreht man deshalb jetzt an der Uhr: Sie dürfen länger schlafen, damit will man sich an die Lebensrealitäten junger Soldaten anpassen. Überspitzt formuliert Wüstner mit Blick auf diese Maßnahme: „Wenn man erst um acht Uhr weckt, kommen die doch nicht in Scharen zu uns?“ Man sei im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. „Wir müssen konkurrenzfähig werden.“ Er nimmt den Begriff Dienstpflicht in den Mund und fordert, dass sich die Parteien damit auseinandersetzen müssen. Dabei will er aber nicht die in Deutschland abgeschaffte Wehrpflicht zurück. Wüstner blickt eher nach Norwegen: Dort müssen sich die Menschen über verschiedene Bereiche wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Armee informieren. Das wecke auch Motivationen.

In seinem Vortrag spricht der Oberst auch über neue Strukturen, etwa bei der Produktion von Munition: „In Deutschland wird die ein oder andere Munitionsfabrik aus dem Boden gestampft werden.“ Zum Teil gebe es in bestimmten Bereichen in Europa gar keine Fabriken, dafür eine hohe Abhängigkeit von China. Das könne auch zum Problem werden. Die Frage, die sich mit Blick auf die Ukraine stellt: „Wie verhält sich China?“

Vortrag in Füssen: Diese Hoffnung hat die Bundeswehr

Auch wenn Wüstner die prekäre Lage deutlich macht, es gebe auch Hoffnung. Zum einen betont er mehrmals den Zusammenhalt innerhalb der Truppe. Zum anderen liegen Hoffnungen auf dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Er folgte auf Christine Lambrecht, die nach massiver Kritik zurückgetreten war. Aus Wüstners Sicht habe Pistorius in den ersten Wochen seiner Amtszeit ein gutes Bild abgegeben. Der Minister suche das Gespräch mit allen Beteiligten und höre zu. Er spricht aber auch vom „schwierigsten Ministerposten“ – dies sei schon zu Friedenszeiten so. Er sehe einen Wandel, weg von einer Bundeswehr für kleine Ertüchtigungseinsätze, hin zu einer Konzentration auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Auch die Politik, so Wüstners Eindruck, habe das mittlerweile verstanden.