Immobilienmaklerinnen in Füssen: "Günstig geht heute gar nicht mehr"

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss weiterhin mit steigenden Preisen rechnen. Warum man sich trotz des Drucks auf dem Markt Zeit lassen sollte.

12.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Von einem Preis-Leistungs-Verhältnis könne nicht gesprochen werden, sagt Elke Schreiner. Was sie meint, sind die hohen Preise für Immobilien in und um Füssen. Seit über 20 Jahren ist die Immobilienmaklerin in Hopfen am See in der Branche tätig. Seit Längerem ist bereits klar: Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem und laut Schreiner habe sich die Situation eher verschlechtert. „Die Preisspirale geht nach oben“, sagt auch Maria Platz von Engel & Völkers Ostallgäu/Kaufbeuren. Eine Entspannung erwartet sie nicht.