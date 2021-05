Haus Zauberberg: Gemeinderat Pfronten will mehr Parkplätze

Fröhlich werden die Gäste des Hauses Zauberberg in Pfronten-Rehbichel auf dem Parkplatz begrüßt. Nachdem einige Stellplätze direkt an der Straße liegen, werden sie auch von Ausflüglern und Wanderern benutzt. Da gilt es, künftig eine klare Trennung zu schaffen, war in der Diskussion im Gemeinderat zu hören.