Hautkranke reisen ans Tote Meer, weil es Körper und Seele heilen kann

Marion Socher organisiert in diesem Jahr zum 15. Mal eine Gruppenreise für Hautkranke aus dem Ostallgäu nach Jordanien. Dabei hat sie schon viel erlebt.

16.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am Toten Meer trauen sich die Reisenden, endlich kurze Hosen oder Trägertops zu tragen. „Dafür würden sie sich zuhause schämen“, sagt Marion Socher. Die 51-Jährige organisiert dieses Jahr zum 15. Mal ehrenamtlich eine Gruppenreise für Menschen mit Hautkrankheiten ans Tote Meer und weiß als Schuppenflechte-Patientin, wovon sie redet. „In einer Gesellschaft, wo alles auf Schönheit getrimmt ist, kann es sehr schwierig sein, mit einer Hautkrankheit zu leben“, sagt die Bernbeurerin, die 2005 die Selbsthilfegruppe (SHG) Hautkontakt Auerberg gründete. Es werde durch omnipräsente Schönheitsideale besonders auf sozialen Medien sogar immer schwieriger. Bei der Reise dagegen „können die Leute sein, wie sie sind, ohne verurteilt zu werden“, sagt Socher. Dadurch hat der Aufenthalt am Toten Meer eine heilende Wirkung auf Körper und Seele.

Die Reise der Selbsthilfegruppe ist kein Urlaub

Wie einen Urlaub darf man sich die dreiwöchige Reise allerdings nicht vorstellen. „Es ist harte Arbeit“, beschreibt die Organisatorin. „Aber bei einer Reha in Deutschland muss man auch etwas tun.“ Für jeden Teilnehmer gibt es zum Beispiel einen Plan, wann er sich wie lange im Meer, in der Sonne und im Schatten aufhalten soll. Menschen mit Neurodermitis etwa dürfen oft erst nach einer Woche ins Meer und müssen sich vorher in der Badewanne mit salzhaltigen Badezusätzen an des Wasser gewöhnen. Bei Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) ist der Aufenthalt in der Sonne beschränkt.

Von Beginn an reiste die SHG nach Jordanien ans Tote Meer. Dort steuert sie immer dasselbe Hotel an. Socher übernimmt unentgeltlich die komplette Organisation – einschließlich der Ausflüge. Die führen zum Beispiel in die historische Felsenstadt Petra oder, wenn es die politische Lage zulässt, in diesem Jahr nach Jerusalem. Einen Gruppenzwang aber gibt es nicht. Jeder kann vor Ort machen, was er will. Buchbar sind zwei Reisevarianten – das Arzt- und das Reha-Paket. Letzteres ist vor allem für die, die sich schon gut mit ihrer Erkrankung auskennen. Beim Arztpaket stehen Besuche in der Klinik der Hotelanlage mit auf der Tagesordnung. Dort arbeitet ein deutscher Arzt.

Bei den ersten Bädern im Toten Meer ist Hilfestellung gefragt

Bei den ersten Bädern im Toten Meer steht Socher ihren Reisegästen nach eigenen Angaben gern zur Seite. Denn es sei gar nicht so einfach, mit dem Auftrieb des stark salzhaltigen Wassers umzugehen. „Man hat da keinen Boden mehr unter den Füßen und manche bekommen dann Angst, drehen sich und schlucken Wasser“, erklärt sie. Außerdem könne die Kombination aus Wasser und Hitze Kreislaufprobleme verursachen. Deshalb sollte man vor einem Bad zum Beispiel viel trinken.

2005 organisierte Socher die Gruppenreise das erste Mal. Seitdem ging es mit zwei Pausen wegen Corona jedes Jahr nach Jordanien. Die 51-Jährige leidet seit ihrer Jugend an Schuppenflechte und war vorher bereits mit ihrer Mutter und einer anderen Selbsthilfegruppe am Toten Meer. Schließlich gründete sie die SHG Hautkontakt Auerberg, weil es in der Region nichts Vergleichbares gebe. „Die nächste Selbsthilfegruppe für Hautkranke ist in München“, sagt Socher.

Neben Hautkranken reisen auch Menschen mit Gelenk- und Atemwegserkrankungen mit

Lesen Sie auch

Bootsunglück Elf Tote nach schwerem Bootsunglück vor Japan

Ihre Reisegruppen bestehen meist aus 20 bis 30 Personen. Es gab aber auch schon eine mit 48 Leuten. Für die nächste Reise im September 2022 haben sich bereits zwölf Personen angemeldet. Teilnehmen kann jeder. Man muss kein Mitglied der Selbsthilfegruppe sein. Zu den Krankheitsbildern der Mitreisenden zählen verschiedene Hautkrankheiten, wie Neurodermitis, Schuppenflechte und Akne, aber auch Rheuma und alles, was mit Gelenken zu tun hat, sowie Lungenerkrankungen. Ebenso breit gefächert ist das Alter. Die älteste Teilnehmerin war 86 Jahre alt, die jüngste 15.

Über ihre Erlebnisse auf den 15 Reisen könne sie mittlerweile fast ein Buch schreiben, sagt Socher. Sie erinnert sich an witzige Anekdoten, wie den Ausflug, bei dem sie sich verfahren hatten und mitten in der Nacht mit dem Leihwagen vor fünf Kamelen standen. Dem Hirten versuchten sie, ihre Lage zunächst mit Händen und Füßen zu erklären, bevor sich herausstellte, dass er fließend Deutsch sprach und aus Stuttgart stammte. Im Gedächtnis blieb ihr auch der Aufenthalt, bei dem sie und ihre Gruppe Teil eines riesigen, schwimmenden Peace-Zeichens im Toten Meer wurden. Dafür ließen sich mehr als 150 Menschen auf dem Wasser treiben, um einen Weltrekord zu brechen.

Viele kommen mit einem Lächeln wieder heim

Das Schönste aber ist für Socher, mitzuerleben, wie die Menschen sich auf den Reisen öffnen und mit einem Lächeln wieder nach Hause fahren, weil ihre Beschwerden besser geworden sind. Es seien schon Leute dabei gewesen, die kamen mit Rollator und Rollstuhl an und konnten danach gehen. Bei ihr selbst hält die Verbesserung in der Regel etwa ein dreiviertel Jahr an. Dann fliegt sie wieder ans Tote Meer. „Je öfter man dort ist, desto größer ist die Chance, dass es immer seltener durchkommt“, sagt sie.

Sie ist froh, jetzt nach Corona, wieder eine Gruppenreise anbieten zu können. „Der Leidensdruck war bei vielen durch die Pandemie sehr hoch“, sagt sie. Das lag unter anderem daran, dass viele Betroffene in der Zeit keine Rehas oder andere Therapien machen konnten und aus Angst vor Ansteckung auf Arzttermine verzichteten.

Informationen zur Selbsthilfegruppe Hautkontakt Auerberg

In der SHG Hautkontakt Auerberg treffen sich um die 30 bis 35 Menschen. Das Einzugsgebiet reicht von Reutte im Süden bis Mindelheim im Norden und von Kempten im Westen bis Weilheim im Osten. Die nächsten Treffen der Gruppe werden nach der Aufhebung der Corona-Kontaktbeschränkungen erst wieder geplant.

Das stark salzhaltige Wasser des Toten Meeres ist deshalb so hilfreich bei Krankheiten, weil es eine ungewöhnlich hohe Konzentration an Mineralien aufweist. Dazu können die klimatischen Verhältnisse vor Ort lindernd wirken. Dieses Jahr findet die Reise von 1. bis 22. September statt. Wer teilnehmen will, braucht einen Reisepass, der zum Termin mindestens noch sechs Monate gilt. Informationen und Buchung unter Telefon 01578/9426880 oder E-Mail socherhof@gmx.de sowie unter www.hautkontakt-auerberg.net

Lesen Sie auch Leben mit bipolarer Störung: Cornelia Fischer aus Bernbeuren will ein Buch schreiben und anderen helfen