Heidi Riefler zeigt kraftvolle Farbexplosionen in Hopferau

Die Malerin lebt in Oy mit dem Keramikkünstler Walter Felster in einem von Kunst durchdrungenen Anwesen. Nun zeigt sie ihre Arbeiten im Schloss zu Hopferau.

26.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das bunte Keramikschild „Atelier“ im Garten des Hauses in Oy bräuchte es nicht unbedingt, stellt doch der Blick an und über den Gartenzaun fest: Dort leben Künstler. Trotzdem, das genannte Schild ist eigentlich schon eine Skulptur, die das Ausstellen lohnt. Gefertigt hat diese – wie die vielen anderen Skulpturen am, auf und hinter dem Zaun – Walter Felser.

Ein Märchengarten für Erwachsene

Mit Heidi Riefler lebt der Junggebliebene ein wenig versteckt in diesem Märchengarten für Erwachsene. Die beiden haben sich in Rieflers Elternhaus ein Refugium mit Atelier und Werkstatt geschaffen, das ihnen nicht nur ein Altern in Würde erlaubt, vielmehr leben sie dort mit all ihren Bildern und Skulpturen den letzten Abschnitt ihres Lebens ganz so wie es ihnen gefällt. Mit Ruhe, Fußmassagen und Frühstück im Bett beginnen die beiden ehemaligen Heilpraktiker täglich und freuen sich über „jeden geschenkten Tag“. Felser wirkt stets gelassen, aber das täuscht. Der in sich Ruhende lässt mal Augen zwinkernd, mal zynisch seine Sicht auf die aktuellen Weltgeschehnisse in seinen Ton- und Keramikgeschöpfen aus. Feinsinnig nimmt er Stellung zum Klimawandel, zur Flüchtlingspolitik und seine Sicht auf die Menschen und zu allem, was gerade geschieht. Dass er wie auch seine Heidi belesen ist, erklärt sich von selbst. Bücher, auch die anderer Kulturen und Religionen, sind beiden wichtig, was Felser auch immer wieder in seinen gebrannten, antik erscheinenden Büchern und Buchreihen zum Ausdruck bringt.

Weit gereiste Künstlerin

Riefler scheint dagegen manchmal leise in sich zu explodieren. Das zeigt nicht nur das Blitzen in ihren Augen bei bestimmten Themen, auch ihre Bilder aus verschiedenen Materialien und Techniken zeigen das. Wahre Farbexplosionen sind überall zu sehen, aber auch leise Farbtöne, nicht in schwarz, rot oder orange, zeigen die Sensibilität der weit gereisten Künstlerin. Typisch für ihre vielen Werke ist ein übergroßes Bild im Treppenhaus in blauschwarz, dunkelgrün und dunkelrot, die von einer orange-gelben Unterbrechung in der oberen Hälfte durchzogen werden. Das zeigt beispielsweise das Pandemie-Ende an, der sprichwörtlich helle Streifen am Horizont ist zu erkennen. Kraftvoll weiter sehen und gehen will das Bild wohl sagen, nur nicht unterkriegen lassen. Ganz so wie sie und Walter immer wieder die Hürden im Leben genommen haben.

Als Heilpraktiker auf der Welt unterwegs

Schon immer hatte Riefler malen wollen, aber von dieser „brotlosen Kunst“ hatte ihr Vater ihr damals abgeraten. Viele Wege und Klippen, die seither beider Leben durchzogen, haben die beiden in ihrem langen Leben umschifft, bis sie sich zufällig bei einem Seminar getroffen haben und beschlossen, gemeinsam eine Heilpraktikerpraxis in Bad Wörishofen zu betreiben, aus der heraus sie viele und weite Reisen zur Vervollständigung ihrer medizinischen Kenntnisse unternommen haben. Dass besonders China und andere asiatischen Länder Ziele waren, ist kein Wunder, gehörte doch insbesondere die Akupunktur zu ihren Therapien. Viel Arbeit sei das gewesen, aber auch weiterführend für ihre Sicht auf die Dinge, die beide in ihrer Kunst zeigen.

Auswahl der Werke für die Ausstellung "Glücksmomente" ist nicht einfach

Um so mehr stellen beide fest, dass sich auch der Blick auf die Kunst, hier Bilder und Skulpturen, geändert hat. War es früher keine Frage, welche Werke ausgestellt werden, so werden heute einige abgelehnt, weil sie nicht mehr verstanden werden. Auch deshalb ist es für Heidi Riefler nicht so ganz einfach, die passenden Bilder für ihre kommende Ausstellung „Glücksmomente“ im Schloss Hopferau zu finden. Diesmal stellt Heidi Riefler alleine aus. Das hat pragmatische Gründe, die Stücke könnten herunterfallen und zerstört werden. Aber auch der Aufwand, die Stücke jeden Abend während der Ausstellung auf den Speicher in Sicherheit zu bringen, ist den beiden über 80-Jährigen einfach zu viel.

Vielleicht ist das ja ihre letzte Ausstellung, meint Walter Felser und Heidi Riefler winkt ab: „Das sagt er jedes Mal.“

Die Vernissage zur Ausstellung "Glücksmomente" im Schloss zu Hopferau beginnt am Sonntag, 30. Oktober, um 14 Uhr. Anschließend kann die Ausstellung bis Sonntag, 15. Januar, täglich zu den Öffnungszeiten des Schlosses besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

