Heilige Gräber in Außerferner Kirchen

Früher gab es in vielen Kirchen im Allgäu Heilige Gräber, die das Leiden und Sterben, aber auch die Auferstehung des Gottessohnes den Kirchenbesuchern anschaulich vor Augen führen sollten. Vorbild war die Schilderung der Grablegung Jesu durch Josef von Arimathäa. Normalerweise wurden Gekreuzigte irgendwo verscharrt, doch bei Jesus war es anders, er bekam ein ehrenvolles Grab. Ob die Grabeskirche in Jerusalem tatsächlich Ort der Grabesruhe und Auferstehung ist, ist bis heute ungeklärt.

Kopien ersetzen Reisen

Im Laufe der Jahrhunderte wurden im christlichen Abendland Kopien des Grabes errichtet, da die Menschen sich eine Reise zu den Wirkungsstätten Jesu nicht leisten konnten. Die Verehrung des Heiligen Grabes in Jerusalem erreichte zur Zeit der Kreuzzüge ihren Höhepunkt. Schon bald entwickelten sich die liturgische Vergegenwärtigung des Heiligen Grabes und die Kreuzverehrung am Karfreitag. Am Ende der Feier legte man das Kreuz in einer grabartigen Höhle am Altar nieder. Die restlichen geweihten Hostien „begrub“ man mit dem Kreuz. Die Jesuiten entwickelten dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Brauch, die verhüllte Monstranz im Grab auszusetzen. So entstand die theatrale Inszenierung der Ereignisse um Ostern. Die Grabesruhe betrug von der Sterbestunde am Karfreitag bis zum Ostermorgen genau 40 Stunden. Die farbigen oder mit gefärbtem Wasser gefüllten Glaskugeln aus venezianischen Glashütten galten als Sonnen- und Glücksymbol. Sie wurden durch dahinter angebrachte Öllämpchen erleuchtet. Das flackernde Licht verlieh der Grabszene eine geheimnisumwitterte Atmosphäre.

Liturgische Osterspiele

Lebensgroße Figurengruppen wurden in liturgische Osterspiele einbezogen. Die Beliebtheit dieser Aufführungen und Darstellungen beruht auf der Zunahme des eucharistischen Kultes in der Blütezeit der Mystik. Heiliggrab-Monumente versammeln in der Regel alle Figuren der biblischen Erzählung von der Grablegung bis zum Besuch der drei Frauen am leeren Grab. Wächter oder Engel stellte man als Assistenzfiguren auf. Oft umfassten die Aufbauten den gesamten Chorraum der Kirche. Die prachtvollen Heiligen Gräber schienen mit dem Verbot Kaiser Josephs II. von 1782 vom Verschwinden bedroht. Im 19. Jahrhundert entstanden erneut Heilige Gräber, die den barocken Formenschatz nachahmten oder im neugotischen oder neuromanischen Stil gehalten waren. Die Liturgiereform von 1956 führte nahezu zum vollständigen Verschwinden der Heiligen Gräber. So ist von den einstigen Bauten in den Kirchen im Füssener Land kaum mehr etwas zu finden. Oft haben sich nur mehr einzelne Figuren oder Teile erhalten. Im Außerfern wurden viele auf den Dachböden der Kirchen lange Zeit gelagert. Seit einigen Jahrzehnten ergriffen viele Gemeinden die Initiative und setzten die renovierten Teile wieder zusammen. Vielerorts sind sie nun wieder vom Gründonnerstag bis nach Ostern zu sehen.

Weltliche Barockbühne

Das Heilige Grab von Breitenwang ist das zweitälteste erhaltene von Tirol und stammt von Balthasar Riepp aus dem Jahr 1738. Es ist als weltliche Barockbühne angelegt. In Reutte ist der gesamte Altarraum bis zur Decke vom Heiligen Grab überbaut. Die spektakuläre Theaterkulisse malte Joseph Anton Köpfle der Jüngere 1847. Er schuf auch die Gräber in Bichlbach und Heiterwang. Der Zirler Krippenmaler Franz Seelos malte um 1950 jene von Wängle, Elmen und Vils. Beeindruckend sind die intensive Glasbeleuchtung des Ehrwalder Grabes und das Glas-Mosaik-Grab in Stanzach. Eine Sonderstellung nehmen die Heiligen Gräber im Tannheimer Tal ein. Sie zeigen oft Landschaftsdarstellungen mit Pflanzenmotiven, die das Paradies symbolisieren. Bei allen wird die Grabeshöhle am Ostermorgen abgedeckt. Ein Auferstandener leuchtet nun im Strahlenkranz. Er zeigt allen: Jesus lebt.

