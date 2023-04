„Hennaprupfa“ bei einer Lesung in Pfronten

Pfrontener Forum bietet nun auch heimischen Autorinnen und Autoren ein Forum. Der Abend mit Nadja Raiser kommt gut an.

23.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„I han Hennaprupfa vo vorne bis hinda“, sagte Anneliese beim Zuhören. Nicht nur bei ihr kam die Lesung von Nadja Raiser gut an. Die Pfrontener Autorin stellte ihr Buch „Heart and Soul“ in der Buchhandlung Ortner vor – weitere einheimische Schriftsteller werden folgen.

Nach der Autorenlesung mit Sabine Herbst folgte nun die Autorin Raiser der Einladung des Pfrontener Forums. Denn das Forum hat sich nach einer Satzungsänderung der „Weiterentwicklung des kulturellen Angebots“ verschrieben. Man wolle daher nun auch zum Beispiel Autorinnen und Autoren ein Forum bieten, sagte Alexandra Boneff bei der Begrüßung der Anwesenden.

Fantasy, Liebesgeschichte und ein Thriller

Raisers Erzählung ist eine Fantasy- und Liebesgeschichte sowie ein Thriller. Jens und Liam ziehen sich magnetisch an – doch sie dürfen nicht zusammen sein. Was sie nicht wissen: Sie sind das Ergebnis einer geheimen Forschung und ein Zwillingspaar mit gemeinsamem Herzen und Seele. Sie geraten in einen Machtkampf zwischen Forschung, Vernunft und Liebe. Spannend und abwechslungsreich las die Autorin Passagen aus dem Buch vor – für sie war es die erste Lesung vor heimischem Publikum.

Was im Buch an Pfronten erinnert

Und die Gästen erkannten einiges im Buch wieder: „Irgendwie erinnert mich die Holzhütte an die Gundhütte“, sagte ein Zuhörer. Zwischen Hündleskopfhütte und Gundhütte im Kopf entstand die Holzhütte im Buch, beantwortete Raiser einer der vielen Fragen im Anschluss der Lesung. Die Teufelsroute erinnere doch sehr an das „Pfrontener Taufert“, meinte hingegen eine andere Zuhörerin, was Raiser nicht verneinte. Während sie am Schreiben des Buches war, ereignete sich in Pfronten ein Lawinenunglück, das in das Buch einfloss. Der Abend kam gut an, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ließen sich ihr das Buch von der Autorin signieren zu.

Der nächste Termin für Lesungen des Pfrontener Forums findet statt am Mittwoch 17. Mai, um 19 Uhr. Der in Hopfen wohnhafte Andreas Beck liest aus seinem Buch „Blaulicht Syndrom“. Nadja Raiser wird am Donnerstag 13. Juli, um 19 Uhr aus ihrem neuen historischen Buch lesen.