Hopfen am See und Schwangau verlieren einen hervorragenden Chorleiter und Sängerknaben

16.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Kürzlich ist der langjährige Lehrer der Grundschule Füssen-Schwangau und Konrektor Herbert Steffen (81) verstorben. Steffen war außerdem aktiv im Gemeindeleben tätig: als langjähriger Chorleiter des Gesangsvereins Schwangau und als Dirigent der Musikkapelle Hopfen am See.

Grundschule Schwangau-Füssen: Herbert Steffen war Konrektor

Unterrichtet hat er von 1976 bis 2004. Im Jahre 1990 wurde er zum zweiten Konrektor ernannt und leitete die Außenstelle Schwangau. Stets sehr gut verstanden hat er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen sowohl in Füssen als auch in Schwangau. Eine gute Zusammenarbeit war für ihn sehr wichtig und selbstverständlich.

Aufgewachsen in Speiden war die Musik eines seiner Steckenpferde. Steffen war Dirigent der Musikkapelle Hopfen am See. Durch diese Tätigkeit trug er wesentlich für das kulturelle Leben in dem Ort bei. Außerdem leitete er in Schwangau den Kirchenchor. „Durch sein großes Engagement und seinen hohen musikalischen Sachverstand verhalf er dem Chor zu einer großen Blütezeit“, heißt es im Nachruf des Vereins.

Die von Steffen geleiteten Konzerte seien Sternstunden für den Verein gewesen. 2010 ist er zum Ehrendirigenten ernannt worden. „Wir verlieren mit Herbert Steffen einen hervorragenden Chorleiter und guten Sängerkameraden. Die Musikkapelle Hopfen am See lobt ebenfalls Steffens Engagement. Er hatte „großen Anteil an der musikalischen Entwicklung unserer Kapelle“. Außerdem habe er die Besucher viele Jahre mit seiner „gelungenen Moderation erfreut“.

Herbert Steffen vermittelte den Schulkindern Musik

Musik spielte auch in seinem Schulalltag eine Rolle: Er vermittelte im Unterricht sehr gut die Werte der Musik, insbesondere die vom Komponisten Carl Orff, denn der war Komponist und Musikpädagoge zugleich. Orff gab zusammen mit Gunild Keetmann das „Orff-Schulwerk“ heraus, das später in „Musik für Kinder“ umbenannt wurde. Somit ist es kein Wunder, dass Orff Steffens Musikunterricht sehr zur Freude seiner Schüler erheblich beeinflusst hat.

