Herzzentrum Füssen-Außerfern: Wie Digitalisierung bei Herzschwäche hilft

Das Herzzentrum Füssen-Außerfern forscht gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Augsburg. Schon heute lassen sich durch modernste Technik Notfälle vermeiden.

13.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir loten gemeinsam die Chancen aus, die die Digitalisierung uns in der modernen Medizin bietet“: So fasst Dr. Martin Hinterseer ein Forschungsprojekt des Herzzentrums Füssen-Außefern mit dem Universitätsklinikum Augsburg zusammen. Der Chefarzt der Füssener Kardiologie hat die Kooperation mit dem Universitätsklinikum aus der Taufe gehoben – zusammen mit Professor Philipp Raake, dem Direktor der Medizinischen Klinik I an der Uni Augsburg, sowie dessen Vorgänger Professor Wolfgang von Scheidt. „Wir verbinden die Stärken unserer beider Institutionen“, betonte Hinterseer bei der Präsentation, „indem wir die neuesten Entwicklungen aus der universitären Medizin mit Erfahrungen aus dem Alltag von Klinikärzten und Niedergelassenen vernetzen – alles digital auf einer Plattform gebündelt.“

