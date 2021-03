Heuer ganz anders als sonst: Firmung in Nesselwang

55 Jugendliche aus Nesselwang und Pfronten empfangen das Sakrament in zwei Gottesdiensten. Welchen Appell Generalvikar Harald Heinrich ihnen mit gab.

Von Matthias Wörz

29.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Erneut zum Glauben bekannt haben sich 55 Jugendliche aus Nesselwang und Pfronten am Samstag. In der Pfarrkirche St. Andreas in Nesselwang feierten sie zusammen mit ihren Angehörigen die Firmung. Doch durch die Kontaktbeschränkungen sah die Veranstaltung deutlich anders aus als in den vergangenen Jahren.