Hightech in familiärer Atmosphäre: Firma Bihler in Halblech

Beim Tag der offenen Tür ist viel los bei dem Maschinenbau-Unternehmen. Was Mitarbeitende der Firma über ihren Arbeitgeber sagen.

05.03.2023 | Stand: 17:34 Uhr

„Im Allgäu verwurzelt. In der Welt zu Hause“, lautet der Slogan der Firma Bihler. Das führende Maschinenbau-Unternehmen im Bereich Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik hat seinen Hauptsitz in Halblech und weltweit über 1100 Mitarbeiter. „Wir möchten die Menschen in der Umgebung informieren, was hinter der Firma Bihler steckt“, erklärt Veronika Höldrich den Anlass für den Tag der offenen Tür am Samstag. Die Resonanz ist groß. Die Firmenrundgänge sind sehr gefragt und bieten einen umfassenden Einblick in Unternehmen und die Technik.

Über die Grenzen des Machbaren

Hinter vielen Produkten des Alltags steckt eine Bihler-Entwicklung. Ob im Auto, im Haus oder in der Medizintechnik: Die Anwendungsgebiete auf Bihler-Maschinen gefertigter Produkte sind vielfältig. „Unsere Kunden stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen“, berichtet ein Mitarbeiter. „Wir versuchen, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten“, erklärt Matthias Bihler. „Dabei spielt auch die Verbindung von virtueller Welt mit der Stanzbiege-Technik eine wichtige Rolle.“ Der geschäftsführende Gesellschafter bezeichnet seine Fachkräfte als „Mächler“ im positiven Sinne. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat einen wichtigen Stellenwert im Unternehmen. So werden ältere Modelle mit Retrofitting auf den neuen Stand gebracht.

Ausbildung in zehn Berufen

Bihler legt großer Wert auf Kontinuität und eine fundierte Ausbildung, die es in zehn Ausbildungsberufen im technischen, kaufmännischen und digitalen Bereich anbietet. Nach der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker entschied sich Florian Etschmann für ein duales Maschinenbau-Studium. „Ich habe mich während der Ausbildung hier sehr wohl gefühlt. Wir werden gut betreut und haben immer einen Ansprechpartner vor Ort“, erklärt er. Neben intensiver Einarbeitung in unterschiedliche Fachbereiche werden Teamentwicklungstage, Azubiausflüge und Prüfungsvorbereitung angeboten. Das Austauschprogramm xChange bietet die Möglichkeit, zeitweise im Ausland tätig zu sein. Die familiäre Atmosphäre wird von zahlreichen Mitarbeitenden immer wieder positiv herausgestellt. „Hier herrscht ein angenehmes Arbeitsklima, die Technik auf hohem Niveau bietet eine interessante Tätigkeit und wenn man möchte, auch gute Aufstiegsmöglichkeiten, dabei kommt das Persönliche nicht zu kurz“, berichtet Jochen Engelhart, der nach seinem Studium seit sieben Jahren bei Bihler tätig ist.

Auch ehemalige schauen noch mal vorbei

Unter den Besuchern sind viele Familienangehörige der Belegschaft. Auch Mitarbeitende im Ruhestand nutzen die Gelegenheit, ihren ehemaligen Arbeitgeber zu besuchen. Die Kleinsten können nach dem Firmenrundgang im Erfinderbüro ihre eigene Maschine zu zeichnen. Vielleicht entstehen da schon die Ideen von morgen.