Hilfe für die Ukraine: Füssener spenden 61.600 Euro

Mehrere Transporte mit Hilfsgütern und medizinischem Material werden durch die Spenden ermöglicht. Bürgermeister Eichstetter ist begeistert.

09.03.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Die Spendenaktion der Stadt Füssen für Hilfslieferungen der Kaufbeurer Organisation Humedica in die Ukraine ergab mit Stand Mittwoch 61.600 Euro. „Ich bin völlig überwältigt“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. „Ich wusste, dass die Füssener Bürgerinnen und Bürger solidarisch sind, dass aber so viel Geld zusammenkommen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten.“

Medizinische Grundversorgung für 10.000 Menschen

Die Spendengelder werden für Hilfsgüter des täglichen Bedarfs und ein medizinisches Modul verwendet: Dieses Modul deckt den Bedarf an medizinischer Grundversorgung für 10.000 Menschen für drei Monate ab. Mit dem von den Füssenerinnen und Füssenern gespendeten Geld können etwa fünf 40-Tonner, vollgepackt mit Hilfsgütern und dem medizinischen Modul im Wert von 10.000 Euro, in Richtung Ukraine geschickt werden. Durch einen sozialverträglichen Einkauf und die Zusammenarbeit mit Lieferanten sei der entsendete Warenwert um ein Vielfaches höher als die gespendeten 61.600 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Humedica schickt die Laster nicht alle auf einmal auf die Reise, sondern nach und nach, um besser auf den Bedarf vor Ort eingehen zu können.

Vom Benefizessen bis zu Ostereiern

An der Spendensammlung beteiligten sich nicht nur Privatpersonen aus Füssen. So sammelte etwa das Gasthaus zum Schwanen bei einem Benefizessen 3500 Euro und das Geschäft Mode Mundi 6000 Euro. Der „Bund des Selbständigen“ (BdS) in Füssen hatte auch eine Spende von 2500 Euro angekündigt. Bürgermeister Eichstetter sowie Simon Hartung und Andreas Eggensberger vom Tourismusverein Hopfen am See generierten bei Benefizkonzerten mit dem Pfrontener Interpreten Siegfried Heer fast 1500 Euro, die Kultur-Kreativ-Denkwerkstatt spendete 1.200 Euro, die durch den Verkauf von Ostereiern zusammenkamen. Eichstetter sagt: „Ich bedanke mich bei allen Spenderinnen und Spendern und bin begeistert!“