"Hilfe für die Ukraine" in Füssen: So will die Gruppe Geflüchteten bei der Integration helfen

Die Füssener Gruppe „Hilfe für die Ukraine“ organisiert eine München-Fahrt für Geflüchtete. Was Betreuerin Vera Angeringer beim Thema Integration wichtig ist.

11.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Füssen Die Füssener Gruppe „Hilfe für die Ukraine“ hat für ukrainische Flüchtlinge eine Fahrt nach München organisiert. Ein Mitglied der Gruppe ist Vera Angeringer, die sich seit Längerem für ukrainische Flüchtlinge engagiert, die im Füssener Land untergekommen sind. Inzwischen ist sie auch in offizieller Funktion als Flüchtlingsbetreuerin und Übersetzerin bei der Stadt Füssen angestellt und hilft den Ukrainerinnen und Ukrainern bei sämtlichen Problemen, die auftreten.

Hilfe für Geflüchtete: Von Füssen nach München mit dem Zug

Der Großteil der Reisegruppe ist mit dem Zug nach München gefahren. Vor Ort machte Angeringer eine Führung durch München und klapperte viele Sehenswürdigkeiten ab: vom Stachus und Viktualienmarkt über den Bürgersaal bis hin zur Frauenkirche. Angeringer sagt: „Wir halten es für wichtig, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer integrieren, deshalb haben wir diese Fahrt organisiert.“ Um sich integrieren zu können, müsse man Informationen über seine neue Bleibe erhalten, ist sich Angeringer sicher. Deshalb informierte sie die Ukrainer über den politischen und regionalen Aufbau Bayerns und erzählte Wissenswertes zur Geschichte.

Nach dem Besuch der bayerischen Landeshauptstadt ist bereits ein Ausflug nach Augsburg geplant und Fahrten angedacht, um den Ukrainern das Ostallgäu zu zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Stadt setzt sich für Integration ein

„Ich möchte mich bei Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Namen aller Ukrainerinnen und Ukrainer bedanken“, sagt Angeringer. Viele der Flüchtlinge seien in Kontakt mit Landsleuten, die in anderen Städten untergekommen sind. „Wir wissen, dass der Einsatz von Herrn Eichstetter – als Bürgermeister und Privatperson – über das übliche Engagement hinausgeht.“ Angeringer stammt aus Usbekistan und lebt seit 2005 in Deutschland. Die Historikerin und Assistentin für Sozialarbeit mit Migranten aus Osteuropa und Asien arbeitete bis 2021 in München als Reiseführerin und als Journalistin für russischsprachige Medien.

