Noch vor einem Jahr standen auf dem Hirschvogel-Areal Autos zur Reparatur. Heute wächst dort hüfthohes Gras, die Häuser sind marode. Jetzt werden sie abgerissen.

29.09.2021 | Stand: 05:50 Uhr

Es ist das Erste, was Autofahrer von Rieden kommend auf dem Weg nach Füssen sehen, und wahrlich kein schöner Anblick: Das Hirschvogel-Anwesen in der Augsburger-Straße 73. Jetzt sollen die ehemaligen Werkstattgebäude am Ortseingang abgerissen werden.