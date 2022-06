Hitze setzt Seglern bei Deutscher Meisterschaft am Forggensee Grenzen

Die hohen Temperaturen im Allgäu erfreuen derzeit viele. Für die Segler waren sie bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Forggensee aber nicht ideal.

20.06.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Nach sechs Tagen ist die Internationale Deutsche Meisterschaft im Varianta Segeln auf dem Forggensee zu Ende gegangen. Am vorletzten Wettkampftag machten sich bereits die ersten hochsommerlichen Temperaturen bemerkbar, was für die vom Segelclub Füssen Forggensee (SCFF) veranstaltete Regatta in Sachen Wind nicht die besten Vorzeichen waren. „Es kam aber eine ausreichend starke Brise aus Westen auf, dennoch reichte es nicht, dass der Regattakurs vollständig unter fairen Bedingungen abgesegelt werden konnte“, sagt SCFF-Sportwart Florian Feneberg.

Wegen der Hitze: Regatta am Forggensee wird verkürzt

Deshalb habe sich der erfahrene Wettfahrtleiter Dominik Schwarz dazu entschieden, die Segler schon nach verkürzter Strecke durchs Ziel zu bringen. „Es wurde nach der Wettfahrt noch eine Weile auf dem Wasser gewartet und auf bessere Windbedingungen gehofft, leider wurde dies aber nicht belohnt“, berichtet Feneberg. Zwischenzeitlich sah es nochmals danach aus, dass sich eine Abendbrise aus Nordost aufbaute, dies war aber auch nur von kurzer Dauer, sodass sich alle Verantwortlichen für keine weiteren Wettfahrten mehr aussprachen. Am letzten Wettfahrttag waren die Erwartungen dann schon von vornherein nicht besonders hoch gewesen, sämtliche Windprognosen sagten nur hohe Temperaturen und kaum Wind vorher. Schließlich wurde die Regatta bei traumhaften Badetemperaturen beendet und die Segler konnten das kühle Nass anderweitig genießen.

Das sind die Sieger der Internationalen Deutschen Meisterschaft am Forggensee

Nach sieben Wettfahrten bei den Variantas hieß der Deutsche Meister zum dritten Mal in Folge Clemens Christof Schulte-Feldmann vom Yachtclub Sorpesee mit Vorschoter Sven Wehrenbrecht vom Yacht-Club-Wamel-Möhne.

Bei den Jollenkreuzer kamen nur fünf Wettfahrten zustande, hier ist der Sieger Bernd Tremmel mit Vorschoter Werner Tremmel (Yachtclub Mörbisch, Österreich). Die einzige am Forggensee beheimatete Varianta – gesteuert vom Andreas Eckhart mit Sohn Guido, beide Seglergemeinschaft Dietringen – belegte in der Gesamtwertung Platz 21. Auch bei den Jollenkreuzern wurden die Farben des Segelclubs Füssen vertreten, hier kam Reiner Herget mit Frau Beate auf Platz sieben.