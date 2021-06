Hitzewelle sorgt für massive Borkenkäfer-Gefahr im Ostallgäu

Mit steigenden Temperaturen herrschen ideale Bedingungen für die Schädlinge. Was Experten Waldbesitzern raten und warum die Situation besonders gefährlich ist

20.06.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Nach den unterdurchschnittlich kalten Monaten April und Mai steigt jetzt die Borkenkäfer-Gefahr. Und zwar rapide. „Bayernweit werden in den Borkenkäferfallen deutlich steigende Fangzahlen gemeldet“, teilt Stephan Kleiner vom Ostallgäuer Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit. Auf die Ruhe in Sachen Borkenkäfer folge nun der Sturm: Die Populationen von Buchdrucker und Kupferstecher würden schnell wachsen. „Auch die Monitoringfallen im Ostallgäu bei Irsee und Stötten melden sehr große Fangzahlen“, sagt Forstdirektor Kleiner von der Forstverwaltung. „Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, bei denen der Borkenkäfer in mehre-ren Phasen ausflog, befällt er jetzt geschwächte Fichten schlagartig und massiv“.

Borkenkäfer-Gefahr im Ostallgäu: Das empfehlen Experten den Waldbesitzern

Dem Käfer kommen dabei die sommerlichen Temperaturen zu Gute, die seit Anfang Juni herrschen. Für das nördliche Ostallgäu und Kaufbeuren ist vor allem in Fichtenreinbeständen mit Stehendbefall zu rechnen. Auch in Lagen über 600 Meter wächst seit der vergangenen Woche die erste Käfergeneration des Sommers heran. Forstreferendarin Theresa Bode rät dazu, gefährdete Bestände auf Käferbefall mindestens alle zwei Wochen zu kontrollieren. Die Käfer produzieren große Mengen gut sichtbaren Bohrmehls, was die Suche nach ihnen erleichtert. Dieses Mehl sei häufig an Rindenschuppen, am Stammfuß oder in Spinnennetzen an den Bäumen sichtbar. „Wird das schnupftabakähnliche Bohrmehl an einem Fichtenstamm gefunden, muss dieser umgehend gefällt werden“, sagt Bode. Der aktuelle Befall stelle eine große Gefahr dar. „Er gibt den Waldbesitzern aber die Chance, durch konsequentes Aufarbeiten einen Großteil der Käfer abzuschöpfen und eine weitere Vermehrung zu bremsen“, erklärt die Expertin.

Befallenes Holz muss unbedingt außeralb gelagert werden

Daher sollten befallene Fichten umgehend gefällt und aus dem Wald entfernt werden. Können die Stämme nicht unmittelbar ins Sägewerk transportiert werden, sollten sie mindestens 500 Meter entfernt zum nächsten Nadelholzbestand zwischengelagert werden. Für die Borkenkäferbekämpfung erhalten die Waldbesitzer übrigens finanzielle Unterstützung durch die Staatsregierung. Beratung und Unterstützung bekommen die Waldbesitzer bei den Revierleitern des (AELF) Kaufbeuren. Hilfe bei der Aufarbeitung der befallenen Fichten geben die Forstbetriebsgemeinschaften und sonstige forstliche Dienstleister.