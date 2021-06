Hochzeiten in der Pandemie: Acht Stunden Autofahrt für das Ja-Wort in Füssen

Während des Lockdowns haben sich Paare für den „flotten Dreier“ entschieden oder die Hochzeit verschoben. Warum das Füssener Standesamt erst mal ausgebucht ist.

23.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Lange im Voraus planen Paare in der Regel den großen Tag, an dem sie sich das Ja-Wort geben. Wenn dann die Pandemie der Hochzeit einen Strich durch die Rechnung macht, ist die Enttäuschung groß. Hochzeitsfeiern können nicht wie geplant stattfinden oder müssen verschoben werden. Für seine Trauung im Lockdown hat ein Hessener Paar am selben Tag gar acht Stunden Autofahrt in Kauf genommen. Wem die Corona-Lockerungen den Anstoß gegeben haben, die eigene Hochzeit in Füssen baldmöglichst zu feiern, der muss sich noch etwas gedulden. Das Standesamt ist bis Oktober ausgebucht.