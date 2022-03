Höhere Zweitwohnsitzsteuer: Immer mehr verlegen Erstwohnsitz nach Füssen

Mit einer drastischen Erhöhung der Steuer auf Freizeitwohnungen hatte Füssen für Entspannung auf dem Immobilienmarkt sorgen wollen - das umgehen viele Bürger.

Die drastische Erhöhung der Zweitwohnungssteuer in Füssen führt offenbar dazu, dass immer mehr Bürger ihren festen Wohnsitz ins Allgäu verlegen. Recherchen unserer Redaktion zufolge wandelten allein im Zeitraum von zwei Jahren 109 Menschen in Füssen ihren bisherigen Zweit- in einen Erstwohnsitz um. Das entspricht einem Anteil von bald zehn Prozent.

Ein Zufall? Wohl kaum. Denn es geht ums liebe Geld. Schließlich erhöhte die Stadt beginnend mit dem Jahr 2015 die Steuer auf Zweitwohnsitze sehr stark. In Einzelfällen ergaben sich so Erhöhungen um fast das Doppelte. Und das macht offenbar erfinderisch. Beispiel: Ein Ulmer hatte bislang seinen Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg und verlegt ihn nach Füssen. So spart er sich die Zweitwohnsitzsteuer künftig komplett, da Ulm keine solche erhebt.

Die Größe der Wohnung ist entscheident

Je nach Größe der Wohnung kann es sich dabei um einen saftigen Batzen Geld handeln. Denn der Steuersatz beträgt in Füssen inzwischen 20 Prozent der Jahreskaltmiete. Da viele Zweitwohnungsnutzer meist selbst Eigentümer sind, berechnet sich die Steuer anhand der durchschnittlichen Nettokaltmiete. Und die liegt in Füssen bei 7,28 Euro. Rechenbeispiel: Der fiktive Ulmer müsste also für eine 80 Quadratmeter große Wohnung 1400 Euro an Steuer entrichten, während in seiner Heimatstadt gar nichts fällig wird. Da lohnt sich der Wechsel des Hauptwohnsitzes natürlich.

Offenbar hat dieses Phänomen inzwischen Schule gemacht. Weitere Nachahmer wohl nicht ausgeschlossen. Denn auch bei der Gemeinde Schwangau registriert man eine ähnliche Tendenz. „Es gibt auch bei uns gehäuft solche Fälle“, teilt Daniela Hofer aus dem Bürgerbüro mit. Genauere Zahlen könne sie jedoch nicht nennen.

Doch unterläuft das alles nicht die Intention, die die Kommunen mit der Steuererhöhung verfolgten? Schließlich hieß es immer wieder, man wolle dadurch für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen.

Stadt Füssen: Was sie zur Lage (nicht) sagt

Eine konkrete Antwort darauf kommt von Felix Blersch, Sprecher der Stadt Füssen nicht. Er verweist stattdessen darauf, dass die Kommunen finanziell jetzt häufiger besser weg kommen.

Denn zurück zu dem fiktiven Ulmer: Verlegt dieser seinen Hauptwohnsitz, erhält die Stadt Füssen 15 Prozent von seiner Lohn- und/oder Einkommenssteuer. Da es sich bei Zweitwohnungsbesitzern meist um solvente Leute handelt, übersteigt dieser Betrag bei weitem den, den der in Füssen für seine Zweitwohnung zahlen müsste. Heißt: Die Stadt kommt also besser weg.

Rein rechtlich ist das jetzt auftretende Phänomen aber nicht unproblematisch. Denn verlegt ein Bürger seinen Hauptwohnsitz, muss er sich nach dem Meldegesetz auch tatsächlich länger als die Hälfte eines Jahres an dem Ort aufhalten. Tut er das nicht, begeht er Steuerhinterziehung. Ein Straftatbestand. Dies jedoch nachzuweisen, ist im Einzelfall sehr schwer und aufwendig. (Lesen Sie auch: Sparkurs der Stadt Füssen bringt höhre Kosten für Bürger)

In einem Gespräch mit unserer Redaktion hatte ein Bielefelder Ehepaar mit Zweitwohnung bereits im vergangenen Jahr prophezeit: „Die drastische Erhöhung verleitet die Leute nur dazu, sich Hintertürchen zu suchen, um die Steuer ganz zu umgehen.“ Offenbar haben sie damit Recht behalten. Nicht ausgeschlossen, dass noch künftig mehr von diesem Schlupfloch Gebrauch machen werden.