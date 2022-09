Hoffen auf den Wettergott: In Oberdill wird ein neues Gedenkkreuz aufgestellt

Das Kreuz im Ortsteil Oberdill ist in die Jahre gekommen. Nun soll ein Neues errichtet werden. Damals wie heute entsteht der Bau als Gemeinschaftsprojekt.

16.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Auf Anregung der beiden Schützenmeister des Vereins-St. Hubertus-Hopferau, 1. Schützenmeister Otto Keller und 2. Schützenmeister Emil Ambros, wurde in der Ausschusssitzung vom 16.7.1967 im Gasthaus Engel Hopferau die Errichtung eines Gedenkkreuzes für die Opfer der Kriege 1914-1918 und 1939-1945 beschlossen“, heißt es in der Chronik des Schützenvereins St. Hubertus. Nun, nach 55 Jahren, ist das in Oberdill errichtete Gedenkkreuz in die Jahre gekommen. Die Hopferauer Vereine wollen es nun ersetzen.

Damals waren neben dem Bürgermeister Pius Linder auch erster und zweiter Schützenmeister, der Vorsitzende des Veteranenvereins Gregor Dopfer, sowie die Grundstückseigner Josef Eberle und Karl Heim aus Oberdill mit von der Partie. Dann ging es Schlag auf Schlag: Baubeginn war damals der 22. Juli. Die einen fuhren per Traktor und Hänger nach Füssen und besorgten Kies und andere mit dem Auto zum Fuß des Tegelbergs, um Bruchsteine aufzuladen.

Urlaubsgäste halfen damals beim Aufbau

Die Ausschachtungsarbeiten Tage später fanden unter anderem „bei schwerem Gewitterregen“ statt, wogegen der Sockel mit Unterstützung von Urlaubsgästen tags darauf gegossen wurde – die Ummantelung mit Bruchsteinen erfolgte Wochen später im September. „Das vier Meter hohe Holzkreuz wurde am 2.9. von Mitgliedern des Schützenvereins, die das Zimmererhandwerk erlernt hatten, angefertigt und erstellt“, heißt es weiter in der Aufzeichnung aus dem Jahr 1967.

Eingeweiht worden war es dann mit Verzögerung: „Der Wettergott wollte es nicht, dass am 12. September [1967] die Einweihung stattfinden konnte.“ Gefeiert wurde am 1. Oktober: „Als Pfarrer Reichard dann die Einweihungsfeierlichkeiten vornahm, waren wirklich alle wiedergekommen, um diesem Ereignis beizuwohnen. Bei der jährlich stattfindenden Gedenkmesse wird jeder gerne an diesen schönen Tag zurückdenken“, wie Toni Ambros, Schriftführer der Schützen, festhielt.

Blecharbeiten/Gedenktafel-Gravierung: Helmut Zellner. Bild: Norbert Plattner

Heuer konnte man auf dem aufbauen, was damals angelegt wurde: Das Areal, seinerzeit „vertraglich für alle Zeiten“ von den Eignern für die Gedenkstätte überlassen, wie es im Beitrag des Füssener Blattes (Oktober 1967) hieß, ist vorhanden und wurde von den Mitarbeitern des Hopferauer Bauhofs, Karl Poppler und Maik Hecht, mit neuem Holzzaun und zwei Bänken ausgestattet. Zudem wurde der Sockel renoviert. Das Kreuz selbst stellten Manfred Keller und Bruno Böck her und Helmut Zellner belegte dessen obere Teile witterungsbeständig mit Kupferblech, zudem fertigte Letztgenannter auch eine Gedenktafel an.

Kosten trägt nun ein Verein

Lesen Sie auch

Veranstaltung wieder in traditioneller Form Grüntentag 2022: Ein Zeichen für den Frieden setzen

Die Kosten, vor 55 Jahren gespendet, trägt dieses Mal der Brauchtumsverein, das heißt die Gemeinschaft der Ortsvereine. Das heißt aber nicht, dass man auf Spenden verzichtet. Die Einweihung des Gedenkkreuzes wird, so das Wetter mitspielt, am kommenden Sonntag, 18. September, beim Gottesdienst mit musikalischer Begleitung des Musikvereins in Oberdill stattfinden.

Sollte der oben zitierte Wettergott allerdings wieder einen Strich durch die Rechnung bei der Aufstellung des Kreuzes machen, findet die Gedenkmesse in der Pfarrkirche statt, die Kreuzsegnung wird dann aber fürs Erste entfallen müssen.