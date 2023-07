Drohne stürzt bei Schloss Neuschwanstein ab und verletzt Touristen

Mit einer Drohne lassen sich mit Sicherheit außergewöhnliche Aufnahmen von Schloss Neuschwanstein machen. Erlaubt ist das aber nicht.

05.07.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Nahe Schloss Neuschwanstein in Hohenschwangau bei Füssen (Kreis Ostallgäu) ist am Dienstag gegen 14 Uhr eine Drohne abgestürzt. Dabei wurde ein Tourist leicht am Unterarm verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach ließ ein 43-Jähriger seine Drohne unerlaubt am Schloss steigen, um Fotos davon zu machen. Dabei prallte die Drohne gegen einen Baum und stürzte ab.

Drohne stürzt bei Schloss Neuschwanstein ab

Der Pilot erhält nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach den Luftfahrtgesetz. Generell gilt laut Polizei Flugverbot für Drohnen über Menschenansammlungen und bebauten Grundstücken. Über Neuschwanstein und der Umgebung des Schlosses ist es wegen des Naturschutzgebiets erst recht nicht erlaubt.

Der Bruchpilot hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten behielten deshalb eine Sicherheitsleistung ein.

