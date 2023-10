Hohenschwangau Klassik soll wieder erklingen

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in Schwangau wird fortgesetzt. Allerdings steht hinter der Finanzierung noch ein Fragezeichen.

27.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

2022 und heuer sei die Veranstaltungsreihe ein voller Erfolg gewesen und für eine Neuauflage 2024 laufen bereits die Planungen: So präsentierte Organisatorin Martina Trumpp ihr „ Hohenschwangau Klassik Festival“ im Tourismusausschuss Schwangau. Vorgesehen sind nach jetzigem Stand zehn Tage im Juli oder August. Bürgermeister Stefan Rinke bezeichnete die Konzerte als „super Angebot“, das auch sehr gut angenommen worden sei. Ein Thema wird allerdings noch sein, ob die Kommune sich eventuell an der Finanzierung beteiligt.

Heuer hatten acht Konzerte in St. Coloman, im Schlosshof von Hohenschwangau, im Richard-Wagner-Saal des Hotels Ameron sowie im Museum der bayerischen Könige stattgefunden. Diese Veranstaltungsorte finden sich auch im Programmentwurf für nächstes Jahr. Allerdings soll es weitere „attraktive Orte“ geben, berichtete Trumpp, die selbst Geigerin ist und auf einem Instrument spielt, das aus Füssen stammt: So sind auch die Bergstation der Tegelbergbahn eingeplant sowie Konzerte an verschiedenen öffentlichen Plätzen.

Förderzusagen für das "Hohenschwangau Klassik Festival" kamen erst sehr kurzfristig

Bei der Finanzierung gebe es allerdings noch ein paar Fragezeichen, erklärte Trumpp den Mitgliedern des Tourismusausschusses. Der Eintritt war bislang frei und soll es auch bleiben. Wer spenden wolle, dürfe dies aber freilich machen. 2022 und heuer war das Budget vollständig vom Verein „D’ accord – das Klassikfestival“ abgedeckt worden. Allerdings flossen auch Fördergelder des Bundes sowie des Freistaats. Die Förderzusagen seien jedoch sehr kurzfristig eingegangen, sagte Trumpp, die aus Mittelfranken stammt. Vom Freistaat komme erst sehr kurzfristig vor dem Sommer, Mitte Mai, eine Rückmeldung für das "Hohenschwangau Klassik Festival". Das bisherige Bundesprogramm, über das eine Finanzspritze kam, sei zum 30. Juni ausgelaufen.

Finanzierung: Anträge bei der Gemeinde und dem Landkreis werden gestellt

„Deshalb ist eine breiter gestreute, früher feststehende Finanzierung – im besten Fall sechs Monate vor Projektbeginn – wichtig, um das Festival in seiner bisherigen Qualität fortzusetzen“, betonte Trumpp. Ihr Ziel: Es seien lokale Sponsoren mit Finanz- und Sachleistungen nötig. Außerdem werde sie Anträge bei der Gemeinde, dem Landkreis, dem Regierungsbezirk, Banken und Stiftungen stellen. Das Budget für 2024 betrage etwa 120.000 Euro – wobei hier auch Sachleistungen wie Übernachtungen, Fahrten, Essen, Werbung oder Künstlerbetreuung mit inbegriffen sind. Rinke machte im Tourismusausschuss keine konkreten Angaben, was finanzielle Mittel betrifft, versprach aber: „Wir schauen, wie wir das weiterentwickeln können.“

Das Konzert soll nicht nur einen musikalischen Mehrwert bieten: Spenden fließen in karitative Zwecke in der Region sowie in die Ukraine-Hilfe.