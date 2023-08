Zwei Menschen bei Unfall nahe des Schwansees in Hohenschwangau verletzt

Schwerer Unfall am Radweg nahe des Schwansees in Hohenschwangau: Ein Radfahrer und eine E-Scooterfahrerin stoßen zusammen.

31.07.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Auf dem Radweg nahe des Schwansees in Hohenschwangau (Kreis Ostallgäu) sind eine E-Scooterfahrerin und ein Radfahrer am Sonntagnachmittag zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt, die Rollerfahrerin erlitt leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer in eine Unfallklinik. Die E-Scooterfahrerin wurde ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht.

Nach Unfall nahe des Schwansees: Polizei ruft zum Helm-Tragen auf

Nach Angaben der Polizei trug der Schwerverletzte bei dem Sturz keinen Helm. Die Beamten legen Radfahrern und E-Scooterfahrern nahe, einen Helm zu tragen.

