Ein Dieb hat im Hopferwald bei Hopfen am See mehrere Baumstämme zersägt und das Holz gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

22.10.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Was für ein dreister Diebstahl: Ein Unbekannter hat im Hopferwald bei Hopfen am See drei Ster Holz gestohlen. Laut Polizei muss der Dieb das Holz jedoch noch vor Ort selbst zusammengesägt haben. Denn es lagerte in Form von Baumstämmen am Wegesrand.

Dieb zersägt Baumstämme und stiehlt das Holz in Hopfen am See: Polizei sucht Zeugen

Nachdem der Täter die Stämme kleingesägt hatte, transportierte er die große Menge ab. Der 78-jährige Besitzer des Holzes zeigte den Diebstahl am Freitag an. Nun benötigt die Füssener Polizei Hinweise. Die nimmt sie unter Telefon 08362/91230 entgegen.

