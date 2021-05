Holzpenis in Rieden aufgetaucht - oder ist es doch ein Spargel?

Nach den irren Aktionen am Grünten schießen im Allgäu immer wieder Holzpenise aus dem Boden. Jetzt tauchte eine Skulptur in Rieden auf, die Fragen aufwirft.

02.05.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Der Holzpenis wurde offenbar in der Freinacht am Riedener Dorfplatz aufgestellt. Die bisher unbekannten Monteure hatten es einfach: Sie befestigten das Phallussymbol einfach in der vorhandenen Halterung für den Maibaum. Rund 3,50 Meter hoch war die Skulptur, die zudem überraschende Ähnlichkeit mit einem derzeit saisonalen Gemüse hat: dem Spargel.

Holzpenis in Rieden: Skulptur ist schon wieder verschwunden

Wer sich nun selbst ein Urteil über das Motiv und die Bildhauerkunst machen möchte, der hat Pech. Das hölzerne Unikum ist schon wieder weg. Natürlich fragte die AZ sofort beim Bürgermeister nach - doch der war am Sonntag nicht zu erreichen. Aber wir bleiben natürlich dran.

Die Mutter aller Penise wurde vor Jahren auf dem Grünten aufgestellt, verschwand dann, stand wieder da und endete zersägt. Sogar die internationale Presse berichtete darüber, eine Brauerei widmete der Skulptur sogar ein Bier. Seitdem regte sich viel im Allgäu und Umgebung - beispielsweise im Westallgäu und in Ravensburg. Somit wird wohl auch der Penis in Rieden nicht die letzte Aktion gewesen sein.