Hundebesitzerin gibt bei Unfall in Hopfen am See falsche Personalien an

Nach einem Unfall in Hopfen am See im März hat eine Hundebesitzerin, die in den Unfall verwickelt war, falsche Personalien angegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

09.04.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Bereits am Dienstag, 29. März, hat es gegen 11 Uhr in Hopfen am See einen Unfall auf dem Fuß- und Radweg entlang der Uferstraße gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Fahrradfahrerin gestürzt, weil sie mit einem nicht angeleinten Hund zusammengestoßen ist. Die Hundebesitzerin war sich laut Polizei keiner Schuld bewusst und gab der gestürzten Radfahrerin obendrein völlig falsche und offensichtlich erfundene Personalien an.

Unfall in Hopfen am See: Polizei sucht Hundehalterin

Die Polizei Füssen ermittelt nun in einem Strafverfahren und hofft auf Zeugen, die den Unfall in Hopfen am See beobachtet haben. Die gesuchte Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

Blond

Etwa 1,65 Meter groß und dicklich

Hund: Auffällig großes Tier mit braunem, kurzen Fell

Die Frau soll außerdem nicht allein unterwegs gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt standen wohl noch zwei andere Personen in unmittelbarer Nähe. Hinweise nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.

