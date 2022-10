In Hopfen am See hat ein Pizzabäcker seinem Kollegen einen fünf Kilogramm schweren Parmaschinken ins Gesicht geworfen. Nach dem Scherz ermittelt die Polizei.

29.10.2022 | Stand: 11:50 Uhr

In einer Pizzeria in Hopfen am See (Ostallgäu) hat sich ein 34-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Scherz unter Kollegen erlaut, der nach hinten losging. Wie die Polizei mitteilt, hat der 34-Jährige seinem 31-jährigen Arbeitskollegen einen gefrorenen, fünf Kilogramm schweren Parmaschinken ins Gesicht geworfen.

