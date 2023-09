Zwei Männer haben in dieser Woche einen 38-Jährigen am Hopfensee niedergeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Raubüberfalls.

31.08.2023 | Stand: 15:33 Uhr

Der 38-Jährige hatte die beiden mutmaßlichen Täter am Dienstagabend (29.8.2023) in einer Bar in Füssen kennengelernt.

Zwischen 2 und 3 Uhr fuhren sie gemeinsam in einem Taxi nach Hopfen am See. Einer der Männer soll den 38-Jährigen dann im nordwestlichen Bereich des Fußwegs am Hopfensee gegen 3 Uhr nachts niedergeschlagen und sein Bargeld geraubt haben, teilt die Polizei mit.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und Prellungen, die ambulant behandelt wurden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß. Einer der beiden konnte etwa eine Stunde später von der Polizei aufgegriffen werden.

Raubüberfall am Hopfensee: 23-Jähriger von Polizei aufgegriffen

Hierbei handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Den zweiten mutmaßlichen Täter konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.