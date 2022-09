Ein Dorfladen soll am Hopfensee nicht nur Touristen versorgen. Welche Produkte verkauft werden - und warum die Tourist-Info erst einmal schließt.

06.09.2022 | Stand: 18:28 Uhr

In Weißensee wird er bereits erfolgreich betrieben, jetzt soll er auch in Hopfen am See entstehen: ein Dorfladen. Wie berichtet, wird er in die Räume der bisherigen Tourist-Info einziehen. Die wird stattdessen ins Haus Hopfensee verlegt, dort aber erst im Frühjahr 2023 den Betrieb wieder aufnehmen. Das sei ein Beitrag des öffentlichen Unternehmens zum Energiesparen, sagt Füssens Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier. „Das hätten wir auch ohne Umzug gemacht“, versichert er.

