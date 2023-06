In einem Biergarten in Hopferau tauchte ein kleiner Malteser-Mischling auf - ohne Besitzer. Der Hund weist eine griechische Transponder-Nummer auf.

05.06.2023 | Stand: 12:31 Uhr

In Hopferau wurde ein verwahrloster Hund gefunden. Laut Polizei tauchte der Malteser-Mischling am Sonntagvormittag in einem Biergarten auf. Er ist weiß und weist eine griechische Transponder-Nummer auf.

Hopferau: Herrenloser und verwahrloster Hund gefunden

Die Beamten vermuten, dass der Besitzer das Tier aus Griechenland importierte oder aus einer Auffangstation bei sich aufnahm.

Die Polizisten brachten den Hund in ein Tierheim und bitten nun um Hinweise zu dem Besitzer.

