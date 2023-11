Ein echter Seemann, der im Allgäu heimisch wurde

Walter Janssen aus der Hopferau feiert seinen 80. Geburtstag. Warum der Jubilar viel rum kam und welche Bezüge er zum Gasthof „Engel“ in Hopferau hat.

Seinen 80. Geburtstag feiert Walter Janssen. Zur Welt kam er am 8. November 1943 in Zimmer Nummer 1 des Gasthofs Engel, zur damaligen Zeit noch „Goldener Engel“. Die Geburt in Hopferau verlief zum Glück komplikationslos, denn medizinisches Personal hätte wegen des Schneefalls nicht kommen können, berichtet der Jubilar. Die Geburt fand zudem bei den Großeltern statt. Der Vater kam nämlich aus Ostfriesland, war allerdings – es war noch Krieg – bei einer Fliegereinheit in Schwaben, wo er auch seine Frau Maria Magdalena Steinacher kennenlernte.

Hopferau: Walter Janssen feiert 80. Geburtstag

Nach dem Krieg zog die Familie in die Gegend von Aurich, wo der Vater eine Hufschmiede betrieb und Walter samt seinem jüngeren Bruder Harald aufwuchs: „Es war eine schöne Zeit“, erinnert sich der Jubilar, zumal er seinem Vater bei der Arbeit zuschauen konnte. Jedenfalls muss ihn die Technik bereits in jungen Jahren begeistert haben, denn nach der Volksschule ging er bei seinem Vater in die Lehre. Bald interessierte er sich auch für Radio- und Fernsehtechnik, weil er davon überzeugt war, dass diese Sparte zukunftsweisend sein werde. Folgerichtig bildete er sich entsprechend weiter, was sein weiteres Berufsleben prägen sollte: Er wurde 1965 zur Bundeswehr eingezogen und kam als Elektriker, dann als Elektroniker zu einer Marineflieger-Einheit bei Nordhorn, wo er unter anderem am Boden und bei Patrouillen- oder Spähflügen mit der Breguet Atlantic (ein U-Boot-Sucher) eingesetzt wurde.

Schließlich bekam er ein Angebot vom Deutschen Wetterdienst. Dabei ging es vor allem um die Wetterbeobachtung anhand von hoch aufsteigenden Ballons mit ihren Messgeräten und Radiosonden. All diese Tätigkeiten brachten es mit sich, dass Walter Janssen bisweilen seine friesische Heimat eines neuen Dienstortes wegen verlassen musste, wobei einer sein privates Leben entscheidend veränderte: Nahe Kaufbeuren lernte er seine spätere Gattin, die beim „Engel“ in Diensten stand, bei einem Fest kennen und lieben – man hatte schließlich ein Zimmer im Gasthof. „Da sich Nachwuchs mit Tochter Claudia einstellte“, erzählt der nun 80-Jährige“ schmunzelnd, „wurde geheiratet, die Trauung vollzog der damalige Bürgermeister von Hopferau, Pius Linder.“

Schrecksekunde auf Sizilien

Lebensmittelpunkt der Familie blieb für etliche Jahre noch Norddeutschland, 1971 wurde Sohn David Walter und 1975 Uwen geboren. Auf seine Hobbys angesprochen, zählt Walter Janssen auf: Surfen, Segeln, Garten und Natur. Mit dem eigenen Boot „Scirocco“ unternahm er samt unterschiedlicher familiärer Besatzung Törns, eine dreimonatige Fahrt führte 2006 nach Norwegen, weiter an der französischen Küste entlang nach Gibraltar und von dort übers Mittelmeer nach Sizilien bis zu den Ionischen Inseln. Der Schreck bei Sizilien steckt ihm immer noch in den Knochen: Nachts schlief Walter Janssen in der Regel an Deck, als er einen Warnton hörte, der von einem deutlich größeren Schiff abgesetzt worden war – dort hatte man wohl der Nachtruhe wegen das Ortungsgerät abgeschaltet…

Jetzt genießt der Jubilar, dass es ruhiger im Leben geworden ist. Mit der Familie – unter anderem den Kindern sowie den beiden Enke-linnen – feiert er seinen 80. Geburtstag. Selbstredend teilweise im „Engel“.