Hopferauer Kinderchor verzaubert Publikum

Mit seinem frühzeitig angesetzten Adventskonzert hatte das Organisationsteam in Hopferau eine gute Idee. In dem Konzert der Extraklasse spannt sich ein besinnlicher Bogen. Der Erlös kommt Mädchen und Buben im Ort zugute.

29.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“: In zweifacher Hinsicht öffnete Hopferau am Wochenende die Tore, um alle Sinne zu umspülen – zu einem verschneiten, weihnachtlichen Markttreiben im Schlosspark und einem wundervollen, besinnlichen adventlichen Musikkonzert in der Pfarrkirche St. Martin.

Hopferauer Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt

Das Organisationsteam rund um Veronika Vötterle (Dirigentin des Hopferauer Kirchenchors) und Josefine und Thomas Brunner (Kinderchor St. Martin) hatten im Vorfeld beschlossen, das Adventskonzert erstmalig am Marktwochenende anzusetzen – heuer vor Beginn der eigentlichen Adventszeit. Eine gute Idee. Noch vor dem Eröffnungslied „Machet die Tore weit“ (Andreas Hammerschmidt) war die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt. In dem einstündigen Konzert der Extraklasse spannte sich ein weiter besinnlicher und farbenfroher Bogen durch die wunderbaren, mitwirkenden Künstler.

Auch bei Instrumenten breit aufgestellt

Die Hopferauer Schlossbergmusik sorgte mit ihrer beliebten Stubenmusik mit Ziehharmonika, Gitarre, Harfe und Kontrabass für warmtönige Momente. Der Kinderchor St. Martin unter der Leitung des Ehepaars Brunner zauberte in Liedern wie „Lichterkinder“ dem Publikum so manches Lächeln ins Gesicht. Mit mutigen Solostücken an der Ziehharmonika, Geige oder dem Piano zeigten die Kinder und Jugendlichen, dass sie neben dem Gesang auch musikalisch breit aufgestellt sind.

Spenden für Kinder in Hopferau

Die Alpspitzjodler Nesselwang sorgten mit ihren Jodlern zwischendurch für alpenländisches Ambiente. Nach dem festlichen Tollite hostias“, einem Teil des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saëns (Orgelbegleitung Johannes Abt) und dem gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür“ gab es lang anhaltenden, wohlverdienten Applaus für die Mitwirkenden. Die gesammelten Spenden des außergewöhnlichen Benefizkonzerts gehen heuer zugunsten der Kinder vor Ort, nämlich an den Kindergarten Hopferau und an die Schulvorbereitende Einrichtung SVE in Hopferau.