In Lechbruck gibt es bald einen Platz für Sterbende, die sonst nirgends hin können

Der Hospizverein Südliches Ostallgäu richtet in Lechbruck ein Hospizzimmer ein. Es sei dringend nötig. Bis es aber soweit war, gab es viel Hin und Her.

Für den Hospizverein Südliches Ostallgäu erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. Nach einigem Hin und Her kann er im Siebenbürgerheim in Lechbruck ein Hospizzimmer einrichten. Die Verträge dafür wurden jetzt unterzeichnet. Das Zimmer ermöglicht eine stationäre Betreuung von todkranken Menschen, die sonst nirgends hin können. Das kann zum Beispiel sein, weil sie zu jung für eine Senioren- oder Pflegeheim sind. Hier gebe es eine Versorgungslücke. Angehörige können aber auch zu alt sein oder es sich nicht zutrauen, daheim für Todkranke zu sorgen. „Das ist eine schwere Aufgabe. Das kann nicht jeder“, sagt Katrin Heller-Breer, Vorsitzende des Hospizvereins.

"Wer im südlichen Ostallgäu gelebt hat, für den ist der Blick auf die Berge wichtig"

Gleichzeitig möchten die Angehörigen aber, dass die sterbenskranken Menschen gut versorgt sind, und sie begleiten, soweit es für sie machbar ist. In einem stationären Hospiz ist das mit Hilfe von Fachkräften möglich. „Der Bedarf ist da“, sagt Heller-Breer. „Wir hatten schon öfter Fälle, wo wir nicht wussten, wohin mit den Leuten.“ Bisher waren die Menschen dann froh, wenn sie einen Platz in einem Hospiz in Kempten oder München bekamen. Das aber bedeutete weite Fahrten für die Angehörigen. Dazu kommt, „wer im südlichen Ostallgäu gelebt hat, für den ist der Blick auf die Berge wichtig. Damit fühlt er sich zuhause“, sagt Heller-Breer.

Das Hospizzimmer im Siebenbürgerheim hat deshalb eine Blickrichtung nach Süden. Mit einer besonderen Beleuchtung, die morgens wie in der Natur bläulicher und abends rötlicher ist, ansprechenden Farben und Raumklang soll ein Ambiente entstehen, in dem sich jeder schnell heimisch fühlt, sagt Olga Bernhard, Koordinatorin beim Hospizverein. Wichtig ist auch, dass das Zimmer so groß ist, dass Angehörige sich dort bequem mit aufhalten können.

Eröffnet werden soll das Zimmer Ende 2023. „Wir richten jetzt ein und suchen Personal“, sagt Heller-Breer. Eingestellt werden eine Palliativ-Care-Fachkraft, die der Landkreis mit 20.000 Euro fördert, und eine Pflegehilfskraft, die der Verein bezahlt. Eingesetzt wird dafür Geld aus Erbschaften, die ihm mit der Bitte hinterlassen wurden, eine stationäre Hospizbetreuung zu schaffen.

Die Hospiz-Angestellten sollen mit denen des Siebenbürgerheims zu einem Team werden. Besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenheims kann das laut Einrichtungsleiterin Gretel Theil belastend werden. Todkranke Menschen seien nicht immer alt, und jüngere Sterbende zu betreuen, sei schwer. „Das Thema Hospiz ist sehr wichtig, aber oft noch ein Tabu“, sagt Theil.

Das Ostallgäu hat zu wenig Einwohner für ein stationäres Hospiz

„Aufgekommen ist die Idee für das Hospizzimmer, weil es im südlichen Ostallgäu keine stationäre hospizliche Versorgung gibt und auf lange Sicht auch nicht geben wird“, sagt Heller-Breer. Um ein Hospiz zu finanzieren, bräuchte es einen Versorgungsvertrag mit einer Krankenkasse. Dieser jedoch setzt mindestens acht Betten voraus und pro Bett wird mit 60.000 Einwohnern gerechnet. Das Ostallgäu bräuchte demnach 480.000 Einwohner, hat aber nur um die 140.000, der Süden gar nur 50.000. „Wir waren lange betrübt, dass es nicht klappte“, sagt Heller-Breer.

Dann aber wurde der Verein über das Palliativ Netzwerk Ostallgäu auf eine Lösung aus Memmingen aufmerksam. Dort wurde statt eines Hospizes, ein Hospizzimmer geschaffen und der „Landkreis Ostallgäu sagte, das wäre auch für uns die Lösung“, berichtet Heller-Breer. Drei Hospizzimmer sollen nun entstehen. Zwei in der Mitte und im Norden, eins im Süden.

Nesselwang und Seeg fielen als Standort für das Hospizzimmer aus

Doch damit tauchte das nächste Problem auf. Wo sollte das Zimmer untergebracht werden? „Wir dachten erst, das wäre leicht umzusetzen. Aber es war schwierig“, sagt Heller-Breer. Zunächst war das Zimmer im Seniorenheim in Nesselwang geplant. Dort aber scheiterte es an der räumlichen Situation. Dann war das Caritasheim in Seeg im Gespräch. „Aber der Neubau zog sich hin“, berichtet Heller-Breer. Bis jetzt ist nichts passiert. Und als schließlich der Seeger Bürgermeister und Vorsitzende der Caritasstiftung Seeg, die das Heim betreibt, verhaftet wurde, war diese Variante auch vom Tisch.

Der Druck wuchs, denn der Verein hatte mittlerweile eine Förderzusage über 50.000 Euro für das Hospizzimmer erhalten. Um das Geld abrufen zu dürfen, musste er aber bis 30. April 2023 einen Partner finden. Also wurden noch mal Gespräche geführt. Und „in Lechbruck ging es dann schnell“, sagt Heller-Breer. „Wir wollten einen Partner, der die gleiche Haltung dazu hat wie wir und nicht zuerst rechnet und Stolperfallen sieht, sondern den Bedarf. Das haben wir gefunden.“ Der Träger des Siebenbürgerheims, das Sozialnetzwerk Arche, war sofort dabei, sagt Theil.

