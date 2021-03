Hotel-Erweiterung in Nesselwang steht auf der Kippe

„Freunde der Maria-Trost-Allee“ in Nesselwang sammeln Unterschriften gegen die geplanten Hotel-Neubauten. Das Thema könnte aber schon schnell vom Tisch sein.

Die geplante Erweiterung des Explorer Hotels Neuschwanstein in Nesselwang steht auf der Kippe. Die Interessengemeinschaft (IG) „Freunde der Maria-Trost-Allee“ hat angekündigt, Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. 270 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger müssten sich in die Listen eintragen, die in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt werden und online auf www.bürgerbegehren-sonnenbichl.de abrufbar sind, damit es zu einer Abstimmung über die geplanten Neubauten neben dem Hotel kommt.