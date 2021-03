Hotelneubau in Lechbruck: Schon jetzt 470 erklärte Gegner

Bei einem Infoabend kommen Befürworter und Gegner des Hotel-Projekts am Oberen Lechsee in Lechbruck zu Wort. Wie ihre Argumente lauten.

17.03.2021 | Stand: 10:07 Uhr

Ziemlich genau fünf Jahre sind vergangen, seit erstmals Planungen für einen Hotelneubau am Oberen Lechsee in Lechbruck vorgestellt wurden. Danach wurde es allerdings recht ruhig um das Projekt. Jetzt hat das Vorhaben wie berichtet wieder an Fahrt aufgenommen. Und seither regt sich auch einiges an Widerstand in der Lechbrucker Bevölkerung dagegen. 470 Bürger haben sich bereits in der Bürgerinitiative „Hotel Nein Danke“ formiert. Auch deshalb fand jetzt ein Info-Abend statt, der Planern, Betreibern, der Gemeinde und auch den Gegnern eine Plattform bot.