Die Bürgerinitiative sieht durch den Bau eines Vier-Sterne-Hotels keinen Gewinn für Lechbruck und zweifelt am Erfolg der Betreiber. Das sind ihre Argumente.

17.03.2021 | Stand: 10:12 Uhr

Warum sollte die Betreiber-Familie Lerch das geplante Hotel am Oberen Lechsee in Lechbruck erfolgreicher führen können, als ihre anderen Häuser? Diese Frage stellt sich die Bürgerinitiative Lechbruck (BIL), die einen Bürgerentscheid gegen den Bau auf den Weg brachte, in ihrem aktuellen Flyer. Sie begründet diese Bedenken mir Recherchen unter anderem bei Wirtschaftsprüfern und Branchenexperten, die sie unternommen habe, und mit einem Blick in die Bilanzen der Lerch-Hotels.