Hubert Romeder aus Halblech: Kleine Kapellen bergen manchmal große Geschichten

Hubert Romeder erforscht und dokumentiert Gotteshäuser in Halblech. Welche besonderen Geschichten dahinter stecken und für welche er viel Zeit benötigte.

02.01.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Eine Mammutaufgabe hat Hubert Romeder, Leiter des Gemeindearchivs Halblech und des Dorfmuseums Trauchgau, nun abgeschlossen. Seit der Übernahme dieses Amtes hatte der begeisterte Heimatforscher bereits die „Aufschreibungen des Joseph Anton Stöger von Hegratsried 1777 bis 1848“, die „Ortsgeschichte des Schullehrers Caspar Birk (1846)“ und das umfangreiche „Tagebuch des Ulrich Mehrl von den Anfängen der Geschichte bis 1862“ transkribiert und herausgegeben. Die Sommerausstellung 2011 im Dorfmuseum Trauchgau hatte sich mit den Kapellen der Gemeinde Halblech beschäftigt.

Nach zehn Jahren Forschung: Zwei Bücher geschrieben

Dies war der Anlass, nun auch Arbeiten über die christlichen Baudenkmäler in der Gemeinde herauszugeben. Das Ergebnis nach zehnjähriger Forschungsarbeit sind zwei Bücher über die Kirchen St. Michael in Bayerniederhofen und St. Andreas in Trauchgau und 20 kleine Büchlein über alle Kapellen der Gemeinde. Diese Bändchen sind in der Gemeindebücherei Trauchgau käuflich zu erwerben.

Romeder besuchte bei seinen Nachforschungen das Hauptstaatsarchiv in München, das Diözesanarchiv in Augsburg und die Pfarrarchive seiner Heimatgemeinde. Zutage kamen interessante Pläne und Rechnungen, aber auch Hinweise auf Bauherren und so manchen Spender, der eine Kapelle finanziell unterstützt hatte. Auch alte Ausgaben des Füssener Blatts haben ihm immer wieder wertvolle Hinweise gegeben. „Als kunsthistorischer Laie musste ich mich auf Hinweise von Experten verlassen“, betont er. In akribischer Kleinarbeit hat Romeder nun diese einzigartige Dokumentation fertiggestellt.

Eigentümer haben mit begeisterung unterstützt

Sie umfasst außer den beiden Pfarrkirchen die Baderkapelle und die Peterskapelle in Berghof, die Sebastianskapelle in Birnbaum, die Dreifaltigkeitskapellen in Buching und Ostern, die Antoniuskapelle in Halblech, die Magnuskapelle in Kniebis, die Marienkapellen in Eschenberg, Greith, Hegratsried, Helfenwang, Jans, Oberreithen, Pfefferbichl und Schlöglmühle, die Achkapelle in Trauchgau, die Michaelskapelle in Unterreithen und die Gedächtniskapelle am Wanker Fleck. Den beiden Friedhofskapellen der Gemeinde ist ein eigenes Bändchen gewidmet. „Die Eigentümer der Bauten haben mich mit Begeisterung unterstützt“, freut sich Romeder.

Der interessierte Leser erfährt alles über die Entstehung und Geschichte des jeweiligen Baus, die sich darin befindenden Kunstdenkmäler, die damaligen Einwohnerzahlen, wichtige Ereignisse aus der Ortschronik und bedeutende Besucher. So kehrte beispielsweise Königin Marie, die Mutter von König Ludwig II., gerne in den Gotteshäusern ein, um die Messe zu hören oder um zu beten. Die Sebastianskapelle in Birnbaum wurde nach der Säkularisation (1803) zeitweise als Waschküche benutzt, um einen Abbruch zu verhindern. Besonders stolz ist Romeder, dass es ihm gelungen ist, die drei Bilder, die der kunstliebende Augsburger Bischof Pankratius von Dinkel 1860 von der Kapelle in Oberreithen in den Augsburger Dom bringen ließ, zu identifizieren. Der Bischof liebte diese drei Kunstwerke so sehr, dass er sich sogar neben diesen Bildern bestatten ließ. Darüber berichtete bereits das Füssener Blatt in seiner Ausgabe vom 13. Oktober 1894.

Die Geschichte der Kleinsten Kapelle dauerte lange

„Die Geschichte der kleinsten Kapelle hat am längsten gedauert“, stellt der Heimatforscher fest. Seine Nachforschungen waren der Anlass, dass man die Marienkapelle in Jans heuer restauriert hat. Bei diesen Arbeiten wurde die übermalte Jahreszahl „1895“ entdeckt. Thomas Heringer begann damals mit dem Bau des kleinen Gotteshauses, starb aber kurze Zeit später an Tuberkulose. Sein Nachbar Wilhelm Linder, Zimmermann aus Oberjans, stellte das hölzerne Kirchlein fertig und heiratete Heringers Witwe. Gerade diese Geschichten machen die kleinen Führer zu einer wertvollen heimatgeschichtlichen Lektüre.