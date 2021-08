"Ich hab keinen Bock mehr auf Euch!" - Bub (8) verschwindet und löst Großeinsatz in Pfronten aus

Ein achtjähriger Bub in Pfronten riss nach einem Streit mit seinen Eltern aus - und verursachte einen Großeinsatz von Rettungskräften.

Streitereien kommen bekanntlich in den besten Familien vor. In diesem Fall dürfte der Ärger allen Beteiligten im Nachhinein recht unangenehm gewesen sein. Denn er führte zu einer großangelegten Vermisstensuche in Pfronten (Landkreis Ostallgäu),.

Das war passiert: Am vergangenen Mittwoch kam es in einer Urlauber-Familie aus dem Landkreis Bad Kissingen zu einem Streit. Um was es genau ging, wird im aktuellen Polizeibericht nicht weiter thematisiert. Jedenfalls war an dem Zwist auch ein achtjähriger Bub beteiligt. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er durch seine Eltern auf sein Hotelzimmer geschickt. Diese Aufforderung fand das Kind jedoch offenbar gar nicht gut. Es verschwand aus seinem Zimmer. Vorher hinterließ es noch eine Nachricht: „Ich habe keinen Bock mehr auf Euch“.

Zu Fuß verließ der Junge das Hotel in unbekannte Richtung. Die besorgten Eltern verständigten wenig später die Polizei in Füssen, die sofort eine groß angelegte Vermisstensuche einleitete. Das Hotel selbst und der umliegende Bereich wurden von mehreren Streifenbeamten abgesucht.

Zudem wurde ein Polizei-Hubschrauber mit Infrarotkamera angefordert. Bevor weitere Polizeikräfte, die Feuerwehr, Personensuchhunde und die Bergwacht angefordert wurden, artmeten alle Beteiligten auf: Der Ausreißer wurde glücklicherweise nach knapp einer Stunde Suche von einer Streife auf einem nahegelegenen Spielplatz wohlbehalten aufgefunden. Der Bub wurde seinen erleichterten Eltern übergeben. Das Kriegsbeil innerhalb der Famillie wurde nach diesem Drama ganz schnell wieder begraben, wie die Polizei mitteilt.

