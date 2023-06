Zweimal veränderte die Allgäuer Zeitung ihr Leben: "Ich habe Freudentränen geweint"

Die Allgäuer Zeitung veränderte das Leben von Anni Gößling. Im Gespräch erinnert sich die 88-Jährige an die Umbrüche und freut sich auf ihren Lebensabend.

Von Tanja Leiterer

02.06.2023 | Stand: 16:57 Uhr

Anni Gößling ist von Geburt an schwerhörig und erfährt im Jahr 1949 bei einem Urlaub in Buching über die Allgäuer Zeitung von der neuartigen Methode Trommelfelle einzusetzen. Im darauffolgenden Jahr hörte sie zum ersten Mal die Vögel zwitschern. 20 Jahre später – sie verbringt mit ihrer Familie wieder einen Urlaub in Buching – wird ihr Ehemann durch eine Stellenanzeige in der AZ auf die Klinik in Buching aufmerksam. Ein Umzug der siebenköpfigen Familie von Lünen nach Buching ist die Folge.

