Igel im Allgäu werden seltener - Was man dagegen tun kann

Igel stehen mittlerweile auf der Vorwarnliste für bedrohte Arten. Sie leiden vor allem unter dem Rückgang von Insekten. Doch es gibt noch mehr Probleme.

12.04.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Die Igelpopulation in Bayern und dem Ostallgäu geht zurück. Mittlerweile stehen die stacheligen Säuger laut Landesbund für Vogelschutz (LBV), der sich auch des Arten- und Biotopschutzes annimmt, auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten. Der Füssener LBV-Mann Peter Griegel möchte Naturfreunde daher für „die traurige Situation der Igel“ sensibilisieren. „Wie extrem das Verschwinden dieser liebenswerten Stachelritter ist, muss ich leider in meinem eigenen Garten zur Kenntnis nehmen“, sagt er. Dort habe er sich trotz Einrichtung eines Igel-Biotops noch nie über den Besuch eines Igels freuen können.

Igel-Beobachtungen online melden

Mit dem Frühlingsbeginn erwachen die ersten Igel aus dem Winterschlaf. Um mehr über die heimischen Gartenbewohner herauszufinden, ruft der LBV deshalb dazu auf, Igel-Beobachtungen online zu melden. Seit 2015 sammeln die Naturschützer Daten von lebendigen und toten Igeln für das LBV-Bürgerforscher-Projekt „Igel in Bayern“. Jährlich werden dem LBV bayernweit über 12.000 Beobachtungen gemeldet. Diese zeigen deutliche Bestandstrends. „Obwohl der Igel flexibel, anpassungsfähig und ein wahrer Überlebenskünstler ist, gibt es immer weniger“, sagt LBV-Igelexpertin Angelika Nelson. „Nur langjährige Datensammlung kann helfen herauszufinden, wie Igel in der modernen Landschaft mit all ihren Veränderungen zurechtkommen.“ Das Projektjahr 2021 soll weitere wertvolle Daten liefern, um konkrete Schutzmaßnahmen für den Igel zu entwickeln. Mitmachen ist einfach: jeden lebendigen oder toten Igel unter www.igel-in-bayern.de oder über die App „Igel in Bayern“ melden. (Lesen Sie auch: Viel mehr als Moor und seltene Tiere: Infotafeln im Günztal erklären Natur(schutz))

Wann die Tiere ihren Winterschlaf genau beenden, hängt unter anderem vom Wetter und dem Standort des Winterquartiers ab. Erste Meldungen umherwandernder Igel haben den LBV bereits erreicht. „Einige Tiere können aber noch schlafen, manchmal sogar bis in den Mai und Igelweibchen schlafen dabei meistens länger als Männchen“, erklärt Nelson.

Igel auf den Straßen - Autofahrer sollen bei Dämmerung lansgamer fahren

Insekten als wichtigste Nahrungsquelle der Igel sind derzeit noch rar, sodass die Tiere auf ihrer Suche zum Teil weite Strecken zurücklegen müssen. Oft müssen sie dabei Straßen überqueren und werden häufig überfahren. „Wir bitten alle Autofahrerinnen und Autofahrer an die hungrigen Winterschläfer zu denken und langsamer und auf Sicht zu fahren – vor allem in der Dämmerung und nachts“, sagt Nelson. Igel flüchten bei Gefahr nicht, sondern rollen sich zu einem stacheligen Ball zusammen. „Man sollte bei einem nahenden Igel auf der Straße vorsichtig bremsen, jedoch ohne die nachfolgenden Autos zu gefährden, nicht das Lenkrad verreißen und im Notfall den Igel zwischen die Reifen nehmen“, rät die LBV-Igelexpertin. (Lesen Sie auch: AZ-Leser findet großes Insekt im Ostallgäu)

Wer dem Stacheltier im eigenen Garten helfen möchte, kann ihm jetzt eine Schale Wasser bereitstellen: „Das Erste, was Igel nach dem Winterschlaf haben, ist Durst“, erklärt die Artenschützerin. Als Nahrung bevorzugt der Igel Insekten, Würmer und andere Kleinlebewesen und freut sich deshalb über einen naturnahen Garten. „Diese natürlichen Nahrungsquellen kann ein Ersatzfutter nur kurzfristig ersetzen. Bei der Pflege verletzter oder kranker Igel bietet sich aber hochwertiges Katzenfutter als Alternative an“, sagt Nelson. Schädlich dagegen ist Milch, da Igel Milchzucker nicht verdauen können und davon Durchfall bekommen.

Igel entwickeln neue Überlebenstrategie

Lesen Sie auch

Pflanzen im Frühling Nur Geduld: Warum der Frühjahrsputz im Garten noch warten sollte

Die Auswertungen des LBV-Projekts zeigen, dass der Igel in Bayern vor allem im Siedlungsbereich und in Gärten vorkommt. „Hier hat er eine ganz neue Überlebensstrategie entwickelt – die heißt Müll“, weiß Nelson. Dieses Nahrungsangebot ist durch die menschlichen Speisereste zwar ungesund für den Igel, dafür aber unerschöpflich. Trotz solcher Strategien leiden Igel aber unter dem extremen Rückgang von Insekten auf intensiv bewirtschafteten Flächen, großflächigen Baumaßnahmen, Versiegelung, erhöhtem Straßenverkehr, Gifteinsatz und einer vermehrten Parasitenbelastung.

Lesen Sie auch: Nur Geduld: Warum der Frühjahrsputz im Garten noch warten sollte