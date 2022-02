Ihre Meinung ist gefragt: Wie soll das zukünftige Frei- und Hallenbad in Pfronten aussehen?

Die Bürger aus Pfronten sollen über die Zukunft eines Hallen- und Freibades mitentscheiden. Wir wollen jetzt schonmal wissen: Was wünschen Sie sich?

12.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Wie soll die Zukunft des Alpenbades in Pfronten aussehen? Das will Bürgermeister Alfons Haf von den Pfrontenern und Pfrontenerinnen wissen. Wie berichtet, hatte Haf im Tourismusausschuss angesprochen, wie er sich das weitere Vorgehen beim Thema Frei- und Hallenbad vorstellt.

Bürgermeister von Pfronten über das Alpenbad: Bewegung soll von Bürgern kommen

„Es muss eine Bewegung von den Bürgern kommen“, sagte Haf. Unter professioneller Betreuung sollen die Pfrontenerinnen und Pfrontener etwa klären, ob sie ein Sport-, Freizeit- oder Naturbad wollen, wie es aussehen soll und welche Becken gewünscht werden.

Welches Bad in Pfronten wünschen Sie sich?

Unsere Redaktion möchte deshalb gerne von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Wie soll aus Ihrer Sicht das künftige Bad gestaltet sein? Was ist Ihnen wichtig, auf was könnte womöglich verzichtet werden?

Ihre Ideen hätten wir am liebsten per E-Mail unter redaktion.fuessen@azv.de, oder auch per Post an Allgäuer Zeitung, Redaktion Füssen, Kaiser-Maximilian-Platz 3, 87629 Füssen.