Illegale Baustelle in Nesselwang fliegt nach schwerem Radunfall auf

Ein Radfahrer hat am Mittwoch die Absperrung einer Baustelle in Nesselwang übersehen und ist gestürzt. Dabei kam heraus, dass sie Baustelle nicht genehmigt ist.

25.08.2022 | Stand: 14:24 Uhr

In Nesselwang ist es am Mittwochnachmittag zu einem Fahrradunfall durch eine nicht sichtbare Absperrkette gekommen. Laut Polizei diente die Kette als Absperrung einer nicht genehmigten Baustelle.

Nesselwang: Der Radunfall ging glimpflich aus

Der 61-jährige Mountainbiker war vom Kögelweiher aus auf einem Waldweg in Richtung Rindegger Tanne unterwegs und zog sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Bauleiter vor Ort muss sich nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten, so die Polizei.

