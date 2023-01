Türkische Familie will mit dem Taxi nach Deutschland flüchten

Auf der A7 bei Füssen hat die Polizei ein Taxi mit einer türkischen Familie gestoppt. Für die Flucht nach Deutschland haben sie 6000 Euro pro Person gezahlt.

17.01.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Auf der A7 bei Füssen hat die Bundespolizei am Montag ein Taxi gestoppt, in dem eine türkische Familie saß. Sie wollten so illegal nach Deutschland einreisen, teilt die Polizei mit. In dem Fahrzeug, das für fünf Mitfahrer zugelassen ist, saßen neben dem Fahrer vier Erwachsene und ein Kind. Das kleine Mädchen lag laut Polizei ungesichert auf dem Schoß der Mutter.

Das Taxi ist in Deutschland zugelassen, der Taxifahrer konnte sich mit seiner deutschen Niederlassungserlaubnis ausweisen. Die Fahrgäste hatten hingegen keine Papiere. Bei der Familie handelte es sich um eine 32-Jährige, ihren Onkel, ihren Cousin und seine Frau sowie das gemeinsame Kind des Ehepaares.

Illegale Einreise in Füssen: Bundespolizei stoppt türkische Familie auf der A7

Die 32-Jährige sagte der Polizei, dass sie 6000 Euro pro Person für ihre Flucht aus der Türkei gezahlt hätten und ihnen die Pässe abgenommen worden seien. Durch einen Abgleich der Fingerabdrücke fanden die Beamten heraus, dass die Familienmitglieder bereits in Kroatien als Asylbewerber registriert sind. Bei dem 43-jährigen Onkel sei eine Überprüfung der Fingerabdrücke aufgrund des schlechten Zustands der Fingerkuppen nicht möglich gewesen.

Der Taxifahrer muss sich nun wegen versuchten Schleusens verantworten. Die Beamten zeigten die vier Erwachsenen aufgrund des Versuchs der unerlaubten Einreise an und leiteten das Ehepaar mit der kleinen Tochter sowie den 43-Jährigen an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weiter.

Die 32-Jährige wurde am Montagmittag dem Amtsgericht Kempten vorgeführt. Anschließend wurde die Frau in Zurückweisungshaft nach Hof gebracht. Von dort aus soll sie in den für das Asylverfahren zuständigen Staat Kroatien überstellt werden. Dafür ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verantwortlich.

Mehr Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.